Başrollerinde Özge Özberk, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hakan Eratik, Sebahat Kumaş, Nazlı Pınar Kaya, Güzin Usta, Hakan Vanlı, Batuhan Ekşi, Devin Özgür Çınar, Çağlayan Doruk Ozanoğlu, Hazal Adıyaman ve Zeynep Aydemir gibi isimlerin rol aldığı Kalbimdeki Deniz 52. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Peki, Kalbimdeki Deniz 52. yeni bölümde neler olacak? İşte, Kalbimdeki Deniz 52. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
Kalbimdeki Deniz 52. yeni bölümü ile 13 Ocak Cumartesi 20:00'de FOX Tv'de yayınlanacak!
Deniz’in Alihan’ın evine gidişiyle kahrolan Mirat’ın gözü hiçbir şeyi görmez. Yosef, anne ve babasının ilk kez baş başa kalacak olmasıyla umutlanırken, Raşel ise Mirat’la Deniz’in arasına hiçbir şeyin giremeyeceğini anlar. Zaferinin tadını çıkaran Alihan, Ozan’ın durumunu kullandığı gibi, karşılığında velayet davasını geri çekeceğini söyleyerek Deniz’e bir takım şartlar dayar. Deniz ve Mirat gizli bir kısa bir görüşme yaparak birbirlerine bağlılık sözleri verirler. Hafıza problemi yaşayan Fikriye, birbirine aşık evli çift olarak bildiği Deniz ve Mirat’ı ayırdığına inandığı Raşel ve Alihan’ın üzerine yürür.
Nejat ve Hülya boşanırken; Şebnem, Deniz’in Alihan’ın evine geçmesinde kendini sorumlu hisseder. Mustafa’nın ısrarıyla okul gezisiyle gittikleri otelde, Figen Yosef’e açılıp reddedilirken, Yosef de Ece’ye duygularını itiraf eder. Aynı gece sürpriz bir şekilde karşılaşan Deniz ve Mirat ise büyük bir sarsılış yaşarlar.
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