Kalbimdeki Deniz 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalbimdeki Deniz en son dün akşam 53. bölümüyle ekrana gelmişti. Heyecanın her geçen bölümde daha da arttığı dizinin yeni bölümünde izleyici iki önemli soruya cevap arıyor. Kaçırılan Ece nasıl kurtulacak. Yosef ölecek mi?

KALBİMDEKİ DENİZ 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KALBİMDEKİ DENİZ 53. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alihan silahını Mirat’ın başına doğrultmuş, tetiği çekmek üzeredir. Deniz ve Ece bu sırada Alihan’ın evine gelir. Fakat onlar kapıya varmadan iki el silah sesi duyulur. Mirat mı, Alihan mı, yoksa hiçbir şeyden haberi olmayan Ozan mı zarar görecektir?

Hülya tarafından küçük düşürülen Şebnem, patlamaya hazır bir bomba gibidir. Söylediklerini Hülya’nın yanına bırakmayacak, ona hiç beklemediği bir kötülük yapmaktan çekinmeyecektir. Raşel yıllar sonra karşısına çıkan İzak’tan şirketteki hisselerine karşılık büyük bir iyilik isteyecektir. Fakat İzak’ın bu isteği yerine getirmek için yaptıkları hepsinin hayatlarını allak bullak edecektir.

Fikriye’yse intihara teşebbüs eden Figen’in moralini yerine getirmek için kızıyla felekten bir gün çalmaya karar verir. Deniz ve Ece’ye karşı açacakları savaş öncesi anne kız baştan ayağa yenilenecektir.

Kalbimdeki Deniz

Kalbimdeki Deniz fragman

Kalbimdeki Deniz yeni bölüm

Kalbimdeki Deniz 54. yeni bölüm

Kalbimdeki Deniz son bölüm

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