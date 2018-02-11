Kalbimdeki Deniz, yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Kalbimdeki Deniz'in son bölümünde yine heyecan çok yüksekt. Mirat'ın tekrar hayata tutunması herkesi mutluı ederken dizinin son sahnesinde Ece'nin söylediği sözler ve yaptıüı son hamle herkesi şoke etti.

KALBİMDEKİ DENİZ 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalbimdeki Deniz 56. son bölümü sonrası, yeni bölümüyle ilgili bligiler edinmek isteyen izleyiciler internette Kalbimdeki Deniz 57. yeni bölüm fragmanı için aramalar yapıyor. Ancak Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından henüz yayınlanmadı. Kalbimdeki Deniz ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin final sahnesinde İzak'ın yaptıklarını saklamaktan bıkan Ece; Mirat, Deniz ve Yusuf'a şok sözler söyleyerek evi terk etti.

Mirat, ölü ya da diri, bir türlü bulunamamaktadır. Başta Deniz olmak üzere herkes perişan haldedir. Mahalleli ise Fikriye’nin önderliğinde Deniz ve diğerlerine destek olacak, onlara bu zor günlerinde dayanışma ve yardımlaşmanın gücünü yeniden gösterecektir. Fakat Deniz durmadan, acı içinde Mirat’ı sayıklamakta, onunla yeniden bir araya gelecekleri, kavuşacakları anın hayalini kurmaktadır.

Ece ve Yusuf, İzak’ın bir kez daha karşılarına çıkması ve onlara zarar vermesi üzerine Raşel’le yüzleşmeye ve ona yaptıklarının bedelini ödetmeye karar verir. Raşel için hesap günü gitgide yaklaşmaktadır. Raşel tüm bu yaptıklarından sonra Mirat’ın evinde, hatta oğlu Yusuf’un yanında bile kalmakta zorlanacaktır. Hülya her şeyin yolunda gittiğini sanırken hiç ummadığı, hem de tüm yaptıklarını bilen biri tarafından köşeye sıkıştırılacaktır. Fikriye’yse kamyonun borcunu Çekirge Salih’e kaptıran Turgut’u boşamaya karar verir. Figen ve Turgut, Fikriye’yi bu kararından vazgeçirebilecek midir?

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER