Kalbimdeki Deniz 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalbimdeki Deniz, yayınlanan son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Kalbimdeki Deniz 57. son bölümde Ece’nin tavrı herkesi şoke etti. İzak ile Mirat’ın yüzleşmesi ise oldukça heyecanlıydı. Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalbimdeki Deniz son bölüm özeti ve yeni bölümüne dair detaylar haberimizde...

KALBİMDEKİ DENİZ 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalbimdeki Deniz 58. yeni bölüm fragmanı, sona eren bölüm sonrası dizinin yeni bölümünü merak eden izleyiciler internette araştırmalarını arttırdı. Ancak Kalbimdeki Deniz 58. yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından paylaşılmadı. Kalbimdeki Deniz yeni bölümüne dair detaylar geldikçe haberimizden takip edebilirsiniz.

KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ece’nin büyük bir öfke patlaması yaşayarak çıkıp gitmesi Mirat’ın evindeki dengeleri bir kez daha alt üst etmiştir. Ece’nin söyledikleri doğru mudur? Haklılık payı var mıdır tüm bu hiddetinin? Deniz ve Mirat bunu düşünmeye başlar ve bunu yaparken, kendileri ve hatalarıyla yüzleşmek zorunda kalırlar. Bu süreç ikisi için yepyeni ve sancılı bir dönemin başlangıcı olacaktır. Mirat, Ece’nin geride bıraktığı oğlunu, Yusuf’u düşünürken, Deniz sinir krizi geçiren ve nerede olduğunu bilmediği kızının tarafında yer alacaktır. Deniz ve Mirat'ın aşkı çocuklarıyla, çocuklarına duydukları sevgi ve bağlılıkla sınanacaktır. Hülya, İzak’ın polislerden kaçtığını öğrenmiş, onun bir şekilde çıkıp gerçekleri anlatmasının önüne geçmek istemektedir. Ama nasıl? İzak’ın Mirat ya da kanun karşısına çıkıp doğruları söylemesine nasıl engel olacaktır Hülya? Figen’se Ece’nin ortada olmadığını fark etmiş, üzgün ve kızgın bir haldeki Yusuf’u teskin etme vazifesini seve seve üstlenmiştir.

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