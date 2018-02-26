Kalbimdeki Deniz, yeni gününde yeni bölümüyle ekranlara geldi. Daha önce Cumartesi günleri yayınlanan dizi bugünden itibaren Pazartesileri ekranlara gelecek. Kalbimdeki Deniz'in bu akşamki bölümünde Özge Özberk, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hakan Eratik gibi oyuncuların yer aldığı Kalbimdeki Deniz dizisinde 58. bölüm heyecanı yaşandı. Dizi bitimin ardından 59. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu.

KALBİMDEKİ DENİZ 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler internette "Kalbimdeki Deniz 59.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunu araştırıyor. Kalbimdeki Deniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda olacaktır.

KALBİMDEKİ DENİZ 58. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tüm gerçeklerin açığa çıkacağı Mirat ve İzak görüşmesi Hülya’nın oyunuyla yarıda kaldı. Mirat İzak’la tekrar görüşmeye kararlı olsa da İzak’ın ölüm haberi her şeyi alt üst etti. Bunca düşmanı olan İzak’ı kimin öldürdüğüyse tam bir muammadır. Hülya, İzak cinayetini aydınlatmanın peşine düşmüşken, Şebnem de Hülya’nın açık vermesini beklemektedir.

Yaşanan olaylar Deniz ve Mirat’ın arasındaki gerilimi de artırdı. Ancak Deniz’in aklı henüz sakinleşememiş olan kızı Ece’dedir. Deniz Ece’ye destek olabilmek için eski arkadaşı psikolog Nevin’den yardım istedi, Nevin ve sürprizle dolu Özgür bu sayede hayatlarına girecektir.

Diğer yanda Deniz’le arasına soğukluk girdiğini düşünen Mirat harekete geçti. Ece ve Deniz’in aralarındaki sorunları çözmek için gittikleri Ağva tatiline, oğlu Yusuf’la birlikte dahil oldu. Fikriye ve Figen’in de davetsiz katıldığı tatil, türlü karışıklık ve yanlış anlaşılmalara sahne olurken, Mirat’ın büyük sürprizi herkesi mutluluğa boğdu. Ancak gecenin sonu hiç de beklendiği gibi bitmedi.

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