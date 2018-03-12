Kalbimdeki Deniz final bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin final bölümünde Alihan Mirat’ın Ozan için hazırladığı sürpriz partiyi bozacak başka bir parti organize ediyor. Mirat ve Deniz bir türlü sonu gelmeyen olaylardan çok sıkılıyor. Kalbimdeki Deniz final bölümünde neler yaşandı? İşte Kalbimdeki Deniz 60. final bölüm özeti...

KALBİMDEKİ DENİZ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Yusuf, içine kapanır. Kimseyle görüşmek istemeyen Yusuf’un bu hali, başta babası Mirat olmak üzere tüm ev halkını üzer. Ece ise Yusuf’a kendisini affettirmenin bir yolunu bulmak ister. Bunun için eve dönmeye karar verir. Ancak Yusuf’a ulaşmak düşündüğü kadar olmayacaktır. Yusuf , Raşel’den gelen itiraf mesajlarıyla yeniden hayata tutunsa da Ece ile ilişkisinde bir yol ayrımına gelmiş olacaktır.

Mirat ise bir yandan oğluyla ilgilenirken diğer yandan da Deniz’le evlilik için hazırlıklara başlamak niyetindedir. Ancak Deniz, Yusuf düzelmeden bunu yapmak istemez. Diğer yandan Alihan, çiftlikte sürekli gözü önünde olan Deniz ve Mirat birlikteliğinden rahatsız olur. Özellikle Mirat’ın çocuklarıyla kurduğu yakınlığa katlanamaz. Bu yüzden Mirat’ın Ozan için hazırladığı sürpriz partiyi bozacak başka bir parti organize eder. Ancak parti sırasında Ozan’ın ortadan kaybolması herkesi şaşkına çevirecektir.

Çiftlikte kaybolmuş olan Ozan aranırken, mahallede de Figen’in başı, saf talibi Zekeriya’yla derde girecektir.

Bir türlü sonu gelmeyen olayların içinde kalan Mirat ve Deniz, bu durumdan çok sıkılmıştır. Mirat aşkları için gereken büyük adımı atmaya hazırdır. Peki Deniz onunla bu yolda birlikte yürüyecek midir? Büyük aşkta mutlu son yakın mıdır?

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