Kalbimdeki Deniz final bölümünden ilk sahnelerin yer aldığı fragman yayınlandı. Önce günü değişen Kalbimdeki Deniz'in daha sonra final yapacağı duyurulmuş, tarih olarak da 12 Mart seçilmişti. Alınan karar kemik izleyici kitlesini üzmüş, tepkiler sosyal medyaya yansımıştı. Dizinin tutkunları şimdi Kalbimdeki Deniz final bölümünde neler yaşanacağını öğrenmeye çalışıyor. İşte Kalbimdeki Deniz 60. final bölüm fragmanı ve son bölümünde yaşananlar...
KALBİMDEKİ DENİZ 60. FİNAL BÖLÜM FRAGMANI
KALBİMDEKİ DENİZ 59. SON BÖLÜM ÖZETİ
Polislerin gelişiyle Mirat’ın otelde estirdiği romantizm rüzgarı son bulur. Mirat polislerden öğrendiği gerçekler karşısında şaşkına döner. Esas mesele bunu Yusuf’la nasıl paylaşacağıdır...
Ağva macerasının tatsız sonlanmasını istemeyen Mirat ve Deniz, herkesi otelde kalmaya ikna eder. Bu mini tatil Yusuf ve Ece’nin mecburi yakınlaşmasına vesile olur. Bu yakınlıktan rahatsız olan Figen, Özgür’le iş birliği yaparak çiftin arasını bozmayı planlar. Fakat iki beceriksiz ortak, kendi kazdıkları kuyuya düşerler.
Deniz ve Mirat ise uzun zamandır yaşadıkları sıkıntıları geride bırakarak, mutlu anlarının tadını çıkarırlar. Tüm dertler geride kalmış, aşk galip gelmiştir.
Ağva tatilinin sonunda Yusuf’la arası bozulan Ece, Raşel’le ilgili saklanan gerçekleri öğrenince Yusuf’a karşı olan tavrını değiştirir. Onun tekrar kalbini kazanır. Ancak Yusuf’un gerçekleri öğrenmesiyle her şey alt üst olur. İki genç aşık hayatlarının en zorlu sınavıyla karşı karşıya kalır.
Diğer yandan Şebnem, Hülya’nın sonunu getirecek planı için harekete geçer. Hülya farkında olmadan sonuna doğru adım adım yürürken, hiç beklenmedik bir anda ortaya dökülen sırlar herkesi derinden sarsacaktır...
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