Kalbimdeki Deniz 60. yeni bölüm fragmanı, dizi biter bitmez merak konusu oldu. Kalbimdeki Deniz’de Mirat ile Deniz adeta aşk sarhoşu! Ece ile Yusuf’un arası ise düzelmek bilmiyor. Ortaya çıkan yeni sırlar ikiliyi gittikçe zorluyor. Diğer yandan Hülya farkında olmadan sonuna doğru adım adım yürürken, hiç beklenmedik bir anda ortaya dökülen sırlar herkesi derinden sarsıyor. Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KALBİMDEKİ DENİZ 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalbimdeki Deniz son bölümü biter bitmez yeni bölüm için harekete geçen izleyici hayal kırıklığına uğradı. Dizinin henüz yeni bölüm fragmanı, yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Kalbimdeki Deniz yeni bölümüne dair detaylar geldikçe haberimizden takip edebilirsiniz.

KALBİMDEKİ DENİZ 59. SON BÖLÜM ÖZETİ

Polislerin gelişiyle Mirat’ın otelde estirdiği romantizm rüzgarı son bulur. Mirat polislerden öğrendiği gerçekler karşısında şaşkına döner. Esas mesele bunu Yusuf’la nasıl paylaşacağıdır...

Ağva macerasının tatsız sonlanmasını istemeyen Mirat ve Deniz, herkesi otelde kalmaya ikna eder. Bu mini tatil Yusuf ve Ece’nin mecburi yakınlaşmasına vesile olur. Bu yakınlıktan rahatsız olan Figen, Özgür’le iş birliği yaparak çiftin arasını bozmayı planlar. Fakat iki beceriksiz ortak, kendi kazdıkları kuyuya düşerler.

Deniz ve Mirat ise uzun zamandır yaşadıkları sıkıntıları geride bırakarak, mutlu anlarının tadını çıkarırlar. Tüm dertler geride kalmış, aşk galip gelmiştir.

Ağva tatilinin sonunda Yusuf’la arası bozulan Ece, Raşel’le ilgili saklanan gerçekleri öğrenince Yusuf’a karşı olan tavrını değiştirir. Onun tekrar kalbini kazanır. Ancak Yusuf’un gerçekleri öğrenmesiyle her şey alt üst olur. İki genç aşık hayatlarının en zorlu sınavıyla karşı karşıya kalır.

Diğer yandan Şebnem, Hülya’nın sonunu getirecek planı için harekete geçer. Hülya farkında olmadan sonuna doğru adım adım yürürken, hiç beklenmedik bir anda ortaya dökülen sırlar herkesi derinden sarsacaktır...

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