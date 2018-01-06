Fox TV'de yayınlanan ve her Cumartesi saat 20.00'de seyircisiyle buluşan Kalbimdeki Deniz'in yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü yerine bu akşam 'Yaparsın Aşkım' adlı yarışma programı ekrana geliyor. Seyirciler bunun ardından Kalbimdeki Deniz dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Kalbimdeki Deniz neden yok? Kalbimdeki Deniz yeni bölüm ne zaman? İşte Kalbimdeki Deniz 52. bölüm fragmanı ve yeni bölüm hakkında merak edilenler...

KALBİMDEKİ DENİZ NEDEN YOK? KALBİMDEKİ DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerini Özge Özberk ve Kutsi'ni paylaştığı Kalbimdeki Deniz'in 52. bölümü 13 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak. Dizi yılbaşı nedeniyle bir hafta ara verdi ve bu akşam 'Yaparsın Aşkım' adlı yarışma programı ekrana geliyor.

İşte Kalbimdeki Deniz 52. bölüm fragmanı;

KALBİMDEKİ DENİZ HAKKINDA BİLGİ

Deniz bir kadının isteyebileceği her şeye sahiptir. Fakat mutlu ve refah hayatı bir gün kocası hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolunca tepetaklak olur. İki çocuğu ve yaşlı babasıyla çaresiz bir halde ortada kalan Deniz ile ona gerçek aşkı tattıracak ve hayat arkadaşı olacak Mirat’ın yolları büyük bir sürprizle kesişir.



“Bazen hayat seni en değerli incisini sunmak için okyanusun en dibine çeker.”

Kalbimdeki Deniz

Kalbimdeki Deniz ne zaman

Kalbimdeki Deniz yeni bölüm

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