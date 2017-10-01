Kalbimdeki Deniz son bölüm özeti - Kalbimdeki Deniz 39. bölüm fragmanı

Kalbimdeki Deniz son bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. 38. bölümü ile ekrana gelen Kalbimdeki Deniz'in son bölümünde Mirat, kendisine yapılan saldırıyı Alihan'ın planladığını öğreniyor. Bu planı istediği gibi gitmeyen Alihan karşısında Mirat'ı buluyor. İşte Kalbimdeki Deniz son bölüm özeti ve 39. bölüm fragmanı...

KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Mirat kendisine yapılan saldırıyı Alihan’ın planladığını öğrenince karşısına çıkar. Planı umduğu başarıya ulaşamayan Alihan, taktik değiştirerek Deniz’e güven vermenin yollarını arar. Köşke girenin Yosef olduğunu bilmeyen ev ahalisi endişelenirken, Fikriye’nin boşboğazlığı yüzünden az kalsın Diyarların durumu açığa çıkacak gibi olur. Diyar’ı bekleyen asıl tehlike abisi Şirzat ve onun bitmek bilmeyen planlarıdır. Babasını daha yakından tanımak için baş başa vakit geçirmenin yolunu bulan Yosef, Mirat’ın aklını karıştırır. Şebnem Artun’un desteğiyle intikam planlarının ilk adımını atarken, bir yandan da kuzeni Ünal’ı Hülya’yı yıkacak Truva atı olarak hayatına sokar. Alihan Ece’nin Mustafa’yla yaptığı planlara muhalefetle kızını etkilemeye çalışır. Zahide’nin Ece’yle iyi niyetle yaptığı görüşme, hiç beklenmedik bir sonuca yol açarken, Deniz ve Alihan’ın başına gelenler herkesi şok eder.

KALBİMDEKİ DENİZ 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kalbimdeki Deniz 39. bölüm fragmanı seyircinin karşısına çıktı. Dizi 39. yeni bölümü ile 7 Ekim Cumartesi günü ekrana gelecek.

KALBİMDEKİ DENİZ OYUNCULARI

Özge Özberk (Deniz Öztuna)

Zarif, duygulu, dürüst, çocuklarına ve yuvasına düşkün bir kadın. Naif, iyi ve saf yüreği nedeniyle, kimseden kötülük geleceğini düşünmüyor. Mutlu evliliğinin sonsuza dek süreceğine inanmakta. Ta ki kocası Alihan ortadan kaybolup, iş başa düşünceye kadar… Kendindeki mücadele gücünün o ana kadar farkında değil. Yaşadığı bu dramı, tüm zorluklara karşın, kendisi ve çocukları için hayra, yenilgiyi zafere dönüştürecek bir azme ve yüreğe sahip.

Kutsi (Mirat Yavuz)

Çerkes asıllı dedeleri gibi mükemmel bir at eğiticisi. Son derece güvenilir ve dürüst, duyarlı, yaşayan her canlıya saygılı. “Bana ne dediğim gün ben olmam” diyecek kadar duyarlı ve yardımsever. Büyük bir sürprizle yollarının kesiştiği iki çocuklu Deniz’le, gerçek anlamda aşkın ne olduğunu anlayacak, hayatında ilk kez kök salmaya karar verecek.

Yeşim Ceren Bozoğlu (Fikriye Yılmaz)

Mirat’ın komşusu. Dedikoducu ve hırslı bir kadın. Uzun yıllardır evlerine gidip pisliklerini temizlediği zenginlere karşı hınçlı. Mirat’a gençliğinden beri karşılıksız sevdalı.

Hakan Eratik (Alihan Öztuna)

Deniz’in kocası. Hırslı bir iş adamı. Hayallerini gerçekleştirme özgürlüğünün ve her erkeğin zaafı olacak nitelikte güzel bir genç kadının çekimine kapılarak ailesini terk edecek kadar bencil.

Sebahat Kumaş (Diyar Sarıkaya)

Güçlü ve zengin bir aşiret ağasının kızı. Yaşadığı çevre ve geleneklerin dar kalıplarına isyanı, büyük hayalleri var. Törenin hükmünden kurtulmak için kaçarak, bilmediği bir geleceğe adım atar.

Nazlı Pınar Kaya (Figen Yılmaz)

Fikriye'nin kızı. Lüks hayata ve çevrelere imrenir. Kolay ve kısa yoldan o çevreden ve dar gelirli yaşamdan yırtma hevesinde.

Güzin Usta (Cemile Şahin)

Mirat’ın mahalle komşusu. Rahmetli kocasından kalan dul maaşıyla tek başına yaşayan, vicdanlı, merhametli, anaç bir kadın.

Hakan Vanlı (Nejat Aksal)

Hülya’nın kocası. Alihan’ın şirketinin hukuk danışmanı. Babacan, saygılı, vicdanlı bir adam.

Batuhan Ekşi (Mustafa Tarhan)

Ağırbaşlı, efendi, zeki bir delikanlı. Ayakkabı tamircisi babası İbrahim’le beraber, tamir dükkanının üstündeki eski evde yaşıyor. Üniversite son sınıfta. Boş zamanlarında babasına dükkanda yardım ediyor. Hayatının ilk aşkı Ece olacak.

Devin Özgür Çınar (Hülya Aksal)

Deniz’in çocukluktan bu yana -sözde- en yakın arkadaşı. Aslında Deniz, onun her zaman yerinde olmak istediği ama asla olamadığı, olamayacağını bildiği zıt kutbu.

Çağlayan Doruk Ozanoglu (Ozan Öztuna)

Deniz ve Alihan’ın oğlu. 6 yaşında, duygulu, sevimli bir çocuk. Annesine ve dedesine çok düşkün.

Hazal Adıyaman (Ece Öztuna)

Deniz ve Alihan’ın kızı. Ergenlik hırçınlığı içinde. Hiçbir zorluk çekmeden, lüks içinde büyümüş. Hayatın gerçekleri ile yüzleştiğinde çok zorlanacak, hırçınlığı ve isyanı daha da artacak. Babasına düşkünlüğü ve hayranlığı yanında, biraz ezik ve eski moda bulduğu annesine saygısı pek yok. İlk aşk ve manevi değerlerin keşif yolculuğu, Ece’yi yeni mahalle hayatında bekliyor.

Zeynep Aydemir (Şebnem Başaran)

Hülya’nın bankadaki genç ve güzel yardımcısı. Olgun erkeklere zaafı var. Daha enerjik ve keyifli bir yaşam isterken karşısına çıkan Alihan’dan çok etkilenir ve onu elde etmek için elinden geleni ardına koymaz.

Kalbimdeki Deniz son bölüm