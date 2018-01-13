Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı içn heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dizinin sona eren 52. bölümü sonrasında izleyiciler bir sonraki hafta ekrana gelecek olan 53. bölümde neler yaşanacağını öğrenmek için internette "Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı" ve "Kalbimdeki Deniz 53. bölüm fragmanı" aramalarını yapıyordu. Merakla beklenen Kalbimdeki Deniz 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı ve detaylar.

KALBİMDEKİ DENİZ 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Oyuncu kadrosunda Kutsi, Özge Özberk, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hakan Eratik gibi isimlerin yer aldığı Kalbimdeki Denizi, ekrana gelen 52. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin yayınlanan 52. bölümü sonrasında izleyicilerin yeni bölüm fragmanı için bekleyişi başlamıştı

Mirat ve Deniz'in aşk hikayesini konu edinen Kalbimdeki Deniz'in 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Alihan'ın Mirat'ın başına silah dayadığı görülüyor ve ardından ateş sesi geliyor. Bir sonraki sahnede de "Mirat vurulmuş mu?" sesi duyuluyor.

KALBİMDEKİ DENİZ 52. BÖLÜM

Alihan ve Deniz arasındaki gerginlik Ozan’ın velayet davası nedeniyle artacak, mahkemenin verdiği kararsa ipleri kopma noktasına getirecektir. Peki ya Mirat; bu duruma, Deniz’in gözleri önünde acı çekmesine daha fazla izin verebilecek midir?

Okul gezisi sırasında ve dönüşte yaşananlar Ece, Mustafa, Yosef ve Figen için çok ciddi sonuçlar doğuracak, her biri kendilerini, hislerini sorgulayıp önemli kararlar almak zorunda oldukları bir eşikte bulacaktır.

Hülya doğacak bebeğini düşünerek Nejat’la arasını iyi tutması gerektiğine karar verirken Şebnem ve Ünal buna engel olmak için ellerinden geleni yapacaktır. Fikriye’yse mahalleye gelen davetsiz bir misafir ve bu misafirin yol açtığı tatsız olaylar yüzünden kaybettiği hafızasına kavuşacaktır.

Kalbimdeki Deniz

Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı

Kalbimdeki Deniz 53. bölüm fragmanı

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