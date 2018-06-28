Başrollerinde Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın yer aldığı Kalbimin Sultanı, bir Osmanlı hükümdarı ile bir Rus kızının aşkını ekranlara getirmeye devam ediyor. Kalbimin Sultanı'nın dün akşam ekranlara gelen bölümünde Anna'yı saraydan kovan Sultan, tekrardan Anna'yı saraya geri çağırır. Sultan ve Anna arasında yakınlaşmalar başlar. İşte Kalbimin Sultanı'nın merak edilen 4. bölüm fragmanı...

KALBİMİN SULTANI 4. BÖLÜM FRAGMANI

KALBİMİN SULTANI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Mahmud, Anna’yı Saray’dan kovmuştur. Hoşyar Sultan tesirinde Saliha Sultan, yaptıklarını bir sır olarak saklamaya gayret etse de, Sultan Mahmud’un gerçekleri öğrenmesini engelleyemez. Anna’yı tekrar saraya getiren Sultan, Saliha Sultan’ı cezalandırır. Musa ve Namık Paşa un ve tahılların tutulduğu yeri bulmaya çalışırken, büyük bir tehlike onları beklemektedir. Sultan ise adım adım bu kötü planın arkasında kimlerin olduğunu bulmaya çalışır. Esma ise kendini kurtarmak için Dimitri ile iş birliğine geçmeye karar verir.

KALBİMİN SULTANI OYUNCU KADROSU



Kalbimin Sultanı dizisinde Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova ikilisine, Emel Çölgeçen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir, Tuncel Salman, Taner Rumeli, Bülent Seyran, Sadi Celil Cengiz başta olmak üzere Rusya’da birçok önemli projede yer almış Shcherbina Dmitry, Rudensky Andrey, Sokolovsky Alexander gibi Rus ve Türk başarılı oyuncular eşlik ediyor.