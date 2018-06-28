Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünün ardından yayınlandı. Kalbimin Sultanın'da Anna ile Sultan arasındaki yakınlaşma artık gözle görülür hale geldi. İşte Kalbimin Sultanı yeni bölüm fragmanı...

KALBİMİN SULTANI 4. YEN BÖLÜM FRAGMANI

KALBİMİN SULTANI 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sultan, Anna’yı tekrar saraya çağırır…

Eşine masallarda rastlanacak bir aşk hikayesi…

Sultan Mahmud, Anna’yı Saray’dan kovmuştur. Hoşyar Sultan tesirinde Saliha Sultan, yaptıklarını bir sır olarak saklamaya gayret etse de, Sultan Mahmud’un gerçekleri öğrenmesini engelleyemez.

Anna’yı tekrar saraya getiren Sultan, Saliha Sultan’ı cezalandırır.

Musa ve Namık Paşa un ve tahılların tutulduğu yeri bulmaya çalışırken, büyük bir tehlike onları beklemektedir.

Sultan ise adım adım bu kötü planın arkasında kimlerin olduğunu bulmaya çalışır. Esma ise kendini kurtarmak için Dimitri ile iş birliğine geçmeye karar verir.