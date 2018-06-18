13 Haziran'da yayınlanan ilk bölümüyle Kalbimin Sultanı dizisinin ekran macerası başladı. Başrollerinde Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın yer aldığı Kalbimin Sultanı, bir Osmanlı Hükümdarı ile bir Rus kızının masalsı aşkını ele alıyor. Star'da yayınlanan Kalbimin Sultanı dizisinin oyuncu kadrosunda başka hangi isimlerin yer aldığı merak ediliyor. İşte detaylar...

KALBİMİN SULTANI OYUNCULARI

Kalbimin Sultanı projesinde Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova ikilisine, Emel Çölgeçen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir, Tuncel Salman, Taner Rumeli, Bülent Seyran, Sadi Celil Cengiz başta olmak üzere Rusya’da birçok önemli projede yer almış Shcherbina Dmitry, Rudensky Andrey, Sokolovsky Alexander gibi Rus ve Türk başarılı oyuncular eşlik ediyor.

KALBİMİN SULTANI'NDA KİM KİMDİR?

2. MAHMUT / Ali Ersan Duru



Sultan Mahmud, Birinci Abdülhamid ile Nakş-ı Dil’in oğlu olarak 20 Temmuz 1785 günü Topkapı Sarayında doğar. Sultan Mahmud devletin çürümüş, yeniçerilerin kangren olmuş yapısından dolayı büyük üzüntü duyar. Gerçekleştirmek istediği devrimlerin önündeki en büyük engel olan Yeniçeri Ocağını kaldırmaya ant içer.



3. Selim’in hatalarını yapmamakta kararlıdır. Adımlarını teker teker atacaktır. Mahmud esprili, sanata düşkün, hoşsohbet bir adamdır. Ünlü bir hattattır.

Yenilikçi bir adam olmasının yanında geleneklerine de son derece bağlıdır. Arapça ve Farsçaya vâkıftır fakat Fransızcası iyi değildir. Anna’dan aldığı derslerle Fransızcasını geliştirir.

Geç başladığı için yeterince öğrenemediği bu batı dilini çocuklarının öğrenmesine çok önem verir. Anna’nın görevi kabul edişiyle Mahmud ile Anna’nın dersleri de başlamış olur. Önceleri basit bir dersle başlayan ilişkileri Mahmud’un sabırsızlıkla beklediği buluşmalara döner.

ANNA / Aleksandra Nikiforova



Anna, 20 yaşında ve görenin bir daha bakmak istediği güzellikte bir genç kızdır. 2. Mahmud’un çocuklarına Fransızca öğretmek için saraya çağırılır ve görevlendirilir. Sevgi dolu, kibar, özgürlüğüne düşkün, kültürlü, tarihe ve sanata ilgili , esprili bir kadındır. Heyecanlandığında çok konuşur ve sevimlilik düzeyinde sakarlıklar yapar.



Saray’da bu özellikleri O’nu 2. Mahmud’un gözünde diğer kadınlardan ayırır. Süse düşkün değildir ama bakımlıdır. Saf güzelliği onun diğer kadınlardan farklı olarak öne çıkmasına neden olur. Bu durum da sarayda, özellikle 2. Mahmud’un gözdesi olan Hoşyar Sultan ile yaşanacak irili ufaklı entrikalara sebep olacaktır.

Anna her şeyin üstesinden gelebilecek cesarete, bilgiye sahip olsa da kalbine söz geçirebilecek midir? Bunu kendi dahi bilemez.

ESMA SULTAN / Emel Çölgeçen

Sultan 4. Mustafa’nın kız kardeşi olan Esma Sultan, henüz 14 yaşında iken Kaptan-ı Derya Hüseyin Paşa ile evlendirilmiştir. Kendisinden 22 yaş büyük kocası vefat ettiğinde, Esma Sultan 25 yaşında dul kalır.



Esma Sultan’ın en belirleyici özelliği iktidar tutkusudur. Bu özelliğini annesinden alır. Ağabeyi 4. Mustafa’nın tahttan indirilişini ve öldürülüşünü asla kabullenmeyen Esma Sultan, annesi Sineperver ile birlikte Sultan Mahmud’u tahttan indirip yerine kendi geçmek isteyecek kadar gözü karadır. Halet efendi sayesinde Yeniçerilerle arasını iyi tutar. Yeniçeri Ağası Habib Ağa ile işbirliği yapıp, Yeniçerileri ayaklandırmanın yollarını arar.

NAMIK PAŞA / Tansel Öngel

Sultan Mahmud’un çocukluk arkadaşı olan Namık, Enderunda yetiştirildikten sonra Manisa sancağına gönderilmiştir. Mahmud, tahta çıkmasıyla beraber çok güvendiği Namık’ı Avrupa’ya gönderir. Avrupa devletlerinin idari, mali, askeri yapılanmalarını inceleyen Namık, İstanbul’a getirtilir.

Sultan Mahmud, gerçekleştireceği devrimler için onu Sır Katibi olarak görevlendirir. Ondan gözü, kulağı, gölgesi olmasını ister. İlk icraatları da kangren olmuş Yeniçeri ocağından kurtulmaktır.

HOŞYAR SULTAN / Beste Kökdemir

Hoşyar, Sultan Mahmud’un ikinci ve gözde hasekisidir. Şehzade Abdülhamit’i dünyaya getirdiği gün saraydaki yerini garantilemiştir. Gelecekte valide sultan olabilmek için yapması gereken tek şey, doğru adımları atabilmek ve Mahmud’un sevgisini kaybetmemektir.



Haremdeki en güzel kadın olan Hoşyar Sultan son derece cömert ve şefkatli bir insandır. Bu saflığı ve temizliği ile Mahmud’un kalbine girmiştir. Entrikalarla uğraşmak onun yaradılışında yoktur. Ama hayat insanları törpülerken insafsız davranır. Mahmud’a deli gibi aşık olan Hoşyar, Anna’nın saraya gelişiyle tüm dengesini kaybeder.

HALET EFENDİ / Tuncer Salman

Halet Efendi, kinciliği ve acımasızlığı ile isim yapmış bir devlet adamıdır. Özellikle muhaliflerini, menfaatine dokunanları bilhassa makamına rakip gördüklerini asla affetmez.

Halet efendi, Sultan Mahmud’un gerçekleştirmek istediği büyük yeniliklerin, kendi çıkarlarına zarar vereceğini düşündüğünden birtakım önlemler alır. Esma Sultanı payitahtın ortağı olmak için cesaretlendirir. Yeniçeri ocağını Mahmud’a karşı her an tetikte tutar. Bütün bu kargaşanın içinde cebine büyük rüşvetle indirmeyi ihmal etmez.

AŞUBCAN SULTAN / Açelya Devrim Yılhan

Aşubcan Sultan Mahmud’un ilk hasekisidir. Kızı Saliha Sultandır. Aşubican Alçakgönüllü, etrafındaki insanları kırmamaya çalışan, iyiden doğrudan yana, güler yüzlü bir kadın olarak hayatını sürdürmektedir. Hoşyar’in bir şehzade doğurmasıyla birlikte, hem sarayda, hem Mahmud’un nazarında ikinci kadın statüsüne düşmüştür.

İlk başlarda sevgisinden ve sadakatinden buna üzülse de sonralarda kendini toparlamayı bilmiştir. Çünkü birinci kadın olmaya çalışmak, iktidara heveslenmek, bunun için mücadele etmek hep kibrin getirdiği sorunlardır. Aşubcan bunu bilir ve yoluna böyle devam eder.

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