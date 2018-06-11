Bir aşk hikayesininin ele alındığı Kalbimin Sultanı'nın yayın tarihi belli oldu. Star TV'de ekranlara gelmeye hazırlanan Kalbimin Sultanı'nı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilenler arasında. İşte Kalbimin Sultanı dizisinin oyuncu kadrosu ve fragmanı...

KALBİMİN SULTANI KONUSU VE OYUNCULARI

Kalbimin Sultanı, biri Osmanlı Hükümdarı, diğeri Batılı, özgürlüğüne düşkün bir Rus kızın aşkını merkeze alarak ilerliyor. Maya Productions International’ın yapımcılığını üstlendiği Kalbimin Sultanı, 13 Haziran Çarşamba günü Star Tv ekranlarında bekleyenleriyle buluşacak.

Başrollerini Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Kalbimin Sultanı projesinde ikiliye, Emel Çölgezen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir, Tuncel Salman, Taner Rumeli, Bülent Seyran, Sadi Celil Cengiz başta olmak üzere Rusya’da birçok önemli projede yer almış Shcherbina Dmitry, Rudensky Andrey, Sokolovsky Alexander gibi Rus ve Türk başarılı oyuncular eşlik ediyor.

Bir Osmanlı Hükümdarı ile bir Rus kızının masalını anlatan Kalbimin Sultanı’nda ilkel bulduğu hareme muhbir olarak girmek zorunda kalan Anna, ancak masallarda yaşanacak büyük bir aşkın eline düşüyor. Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu, Nil Güleç Ünsal ve Atilla Ünsal’ın kaleme aldığı Kalbimin Sultanı 13 Haziran Çarşamba günü Star'da başlıyor.

KALBİMİN SULTANI 1. BÖLÜM FRAGMANI

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