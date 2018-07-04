Tarih dizileri listesine yeni eklenen Kalbimin Sultanı 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte oyuncu kadrosu, özellikle de Anna karaketerini canlandıran Aleksandra Nikiforova'nın özgeçmişi merak konusu oldu. Peki Kalbimin Sultanı Anna yani Aleksandra Nikiforova' kimdir? İşte cevabı...
KALBİMİN SULTANI ANNA KİMDİR?
Alexandra Nikiforova, 16.02.1993 tarihinde Rusya’nın Sivastopol kentinde doğmuştur. Alexandra Nikiforova, Rusya’da çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. Rus güzeli, ilk oyunculuk deneyimini 2008 yılında Rus yapımı Three of the square Carronade filmi ile gerçekleştirdi. Daha sonra Leningrad 46, Kumir ve Doktor Richter isimli dizilerde rol aldı. İlk defa Rusya dışında bir ülkede dizi çalışmalarına başladı. Kırım kökeni sebebiyle her zaman Türk kültürüne ilgi duyduğunu söyleyen Alexandra Nikiforova, rolü gereği Türkçe dersleri aldı. Türkiye’de rol aldığı dizi ise Kalbimin Sultanı adlı dizidir. Dizide Anna karakteri rolünde yer aldı.
Kalbimin Sultanı Oyuncuları:
2. Mahmud - Ali Ersan Duru
Anna - Aleksandra Nikiforova
Esma Sultan - Emel Çölgeçen
Namık Paşa - Tansel Öngel
Hoşyar Sultan - Beste Kökdemir
Halet Efendi - Tuncer Salman
Musa / Silahtar Ağa - Taner Rumeli
Amber Ağa - Bülent Seyran
Zahir / Has Odabaşı - Sadi Celil Cengiz
Aşubcan Sultan - Açelya Devrim Yılhan
Sineperver Sultan - Itır Esen
KALBİMİN SULTANI DİZİSİNİN KONUSU
Biri Hükümdar, diğeri Batılı, özgürlüğüne düşkün bir Rus kızı... Mahmud ve Anna... Eşine masallarda rastlanacak bir aşk masalı … Maya Productions International’ın yapımcılığını üstlendiği ve ilk Türk - Rus ortak dizi projesi olma özelliğini taşıyan Kalbimin Sultanı dizisisi ilk bölümü ile ekrana merhaba dedi.
Başrollerini Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Kalbimin Sultanı projesinde ikiliye, Emel Çölgezen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir, Tuncel Salman, Taner Rumeli, Bülent Seyran, Sadi Celil Cengiz başta olmak üzere Rusya’da birçok önemli projede yer almış Shcherbina Dmitry, Rudensky Andrey, Sokolovsky Alexander gibi Rus ve Türk başarılı oyuncular eşlik ediyor. Bir Cihan Hükümdarı ile bir Rus kızının masalını anlatan Kalbimin Sultanı’nda hapis gibi gördüğü hareme muhbir olarak girmek zorunda kalan Anna, ancak masallarda yaşanacak büyük bir aşkın eline düşer
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