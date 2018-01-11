Geçirdiği kalp krizi sonucu yatırıldığı özel hastanede kalbinde 3 buçuk santimetre iğne tespit edilen Hüsniye Avcı, İstanbul'da tedavi altına alındı. Avcı'nın doktoru Doç. Dr. Koçoğulları, "Yabancı maddenin nerede olduğu, yerleşimin nasıl olduğunu tetkik sonuçları ile anlayacağız. Ona göre müdahalesini yapacağız" dedi.
TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI
İHA'nın haberine göre; Esenyurt'ta yaşamını sürdüren 60 yaşındaki Hüsniye Avcı, 2017 yılının Kasım ayında geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede büyük bir şok yaşadı. Kalbinde 3 buçuk santimetre iğne bulunduğu saptanan Hüsniye Avcı, verilen bilgi karşısında şaşkına döndü. Hayatında sadece 2009 yılında Balıkesir'de safra kesesi ameliyatı geçiren Hüsniye Avcı'nın bu durumu üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Aile ile irtibata geçen ekipler, Hüsniye Avcı'yı Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirerek tedavi süreci başlattı. Bu süreçte eşi Cemil Avcı ve oğlu Hüseyin Avcı, Hüsniye Avcı'yı yalnız bırakmadı.
Hastaneye geldikten hemen sonra ilk tetkikleri yapılan Hüsniye Avcı, "Tetkikler yapıldı. Doktorlar kendi aralarında konuştular ama şuan bana bir bilgi vermediler. Rabbimin izni ile inşallah kurtaracaklar beni" şeklinde konuştu.
Hüsniye Avcı'nın eşi Cemil Avcı, "Şu anda geldik yatırdık. Öğleden sonra tetkikler yapılacak. Neticesine hep birlikte bakacağız, göreceğiz. Herkese çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"KALPTEKİ YABANCI CİSMİN DURUMUNA GÖRE MÜDAHALE EDİLECEK"
Hüsniye Avcı'nın doktoru Başhekim Doç. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları ise muayenenin hemen ardından hastanın durumu ile ilgili bilgi verdi. Koçoğulları, "Hastayı sabah itibari ile getirttik. Tetkiklerini yapmaktayız. Bugün sabah itibari ile mevcut eski tetkikleri, bizim yaptığımız ekosu, tekrar bir temografisi ve floroskopi altında o mevcut yabancı maddenin görüntülenmesini yapıyoruz. Şuan tetkiklerine devam ediyoruz. Akşam itibari ile bugün öğleden sonra net olarak bu yabancı maddeyi iğne olduğu söyleniyor. Yabancı maddenin nerede olduğu, yerleşimin nasıl olduğunu tetkik sonuçları ile anlayacağız. Ona göre müdahalesini yapacağız" dedi.
Yabancı cismin durumuna göre bir müdahalede bulunulacağını ifade eden Koçoğulları, "Bu bir iğneyse ve iğne bir yerde saplandı kaldıysa, eğer hareket etmiyorsa, bir zarar vermiyorsa o bırakılabilir, eğer açtığınızda daha fazla zarar verecekse çıkarılabilir ve hayati bir organa dokunuyor organlara zarar veriyorsa onun o şekilde alınması lazım. Yeri özellikle bizim için önemli. Bir de iğne hareket eden bir şey vücutta. Yani vücut içerisinde sürekli yer değiştirebilir. Onun o yüzden sabit bir yerde olması önemli. Eğer kalp içerisinde ulaşılabilir bir yerdeyse, bizim o konuda da bazı tereddütlerimiz var, kalp dışı bir yerde de olabilir. Eğer kalp içerisindeyse kalbe zarar vermeyecek fonksiyonlarını bozmayacak bir yerdeyse ve ulaşılması çok zorsa o zaman ellemeyiz. Ama ulaşılması zor olsa da kalbe zarar veriyorsa bir şekilde onu müdahale edip alırız" ifadelerini kullandı. Hüsniye Avcı'ya ilerleyen süreçte çıkan sonuçlara göre müdahale yapılacağı bildirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.