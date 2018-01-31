Kalça proteziyle 97 yaşında ayağa kalktı

Burdur'da düşme sonucu kalça kemiği kırılan 97 yaşındaki Ömer Ata, ileri yaş hastalar için uygulanan "parsiyel kalça protezi" sayesinde ameliyatın ertesi günü ayağa kalkabildi. Hastanın kısa sürede ayağa kalkmasıyla hayati tehlike oluşturan pıhtı atma riski de en düşük seviyede kaldı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞÜNCE KALÇA KEMİĞİ KIRILDI

AA'nın haberine göre; Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka köyünde eşinin geçen yıl hayatını kaybetmesinin ardından evli oğlu ve kızıyla yaşamını sürdüren 97 yaşındaki Ömer Ata, evde bulunduğu sırada dengesini kaybederek düştü.

Burdur Devlet Hastanesine torunu tarafından kaldırılan ve kalça kemiğinde kırılma olduğu belirlenen Ömer dede, vakit kaybedilmeden ameliyata alındı. Tıp dilinde "parsiyel kalça protez" yöntemi olarak bilinen ve yaşlılar için özel olarak uygulanan kısmi kalça protez ameliyatı olan Ata, ertesi gün yürüyüş egzersizleri yapmaya başladı.

Burdur Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Gümrah Demir, hastanın acil servise sol kalçasında şiddetli ağrı, yürüyememe şikayetiyle başvurduğunu belirterek, yaptıkları kontrollerde uyluk kemiğinin üst tarafında parçalı kırık tespit ettiklerini belirtti.

ERTESİ GÜN YÜRÜDÜ

Dr. Demir, "Parçalı kırıklarda özellikle yaşlılar için normal ameliyatlarda kemiğin kaynama süresi uzuyor. Bu da hastayı uzun süre yatağa mahkum ediyor. 'Parsiyel kalça protez' yöntemiyle bu tür yaşlı hastaları kısa sürede ayağa kaldırabiliyoruz." dedi.

Uzun süre hareketsiz kalan hastalarda, kalbe ya da beyne pıhtı atması durumunda hayati tehlike oluştuğuna dikkati çeken Dr. Demir, şöyle konuştu: "Özellikle bu yaşlardaki hastalara uyguladığımız protez ameliyatları hastayı ertesi gün ayağa kaldırmamızı sağladığı için pıhtı atma olayı en düşük seviyede kalıyor. Bu yüzden protez yöntemini daha çok tercih ediyoruz. Ailenin de onayıyla Ömer dedeye de bu yöntemi uyguladık. Ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldı. Kalçasına kısmi kalça protezi ve parçalı olan kemik dokular için de plak konuldu. Ertesi günü Ömer dedeyi yoğun bakıma almadan yürütmeye başladık. Operasyon sonrasında bir ağrısı da olmadı, rahat şekilde yürümeyi becerebildi."

Uygulanan yöntemle sağlığına kavuşan Ömer Ata ise ameliyattan sonra durumunun iyi olduğunu belirterek, "Beni tedbiren bir süre hastanede tutuyorlar. Her gün yürüyüş yapıyorum. Çok şükür iyi hissediyorum. Allah, doktorumdan ve bana bakan torunumdan razı olsun" dedi.

Ata'nın 47 yaşındaki torunu Abidin Demir de dedesinin başarılı geçen bir operasyonla ayağa kalktığını bildirerek, "Dedem şu anda sağlıklı bir şekilde yürüyor, doktorumuza teşekkür ediyorum, inşallah daha da iyi olacak" diye konuştu.

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