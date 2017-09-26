Kale Endüstri Holding'den son sınıflar için özel staj programı

Kale Endüstri Holding, nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak Genç Yetenek Staj Programı’nı hayata geçirdi. Üniversite son sınıf öğrencilerine yönelik uzun dönemli bir staj programı olarak tasarlanan Genç Yetenek Staj Programı ile başarılı stajyerler çeşitli mesleki ve kişisel gelişim programlarıyla desteklenerek, farklı departmanlarda bilgi ve deneyim kazanma imkânı bulacak. Bir yıllık bir süreyi kapsayan Genç Yetenek Staj Programı’na katılan üniversite son sınıf öğrencileri, çalışmalarını okul durumlarına göre yarı zamanlı ya da tam zamanlı olarak farklı ekiplerle sürdürebilecek.

Gençler farklı departmanlarda deneyim kazanacak

Kale Endüstri Holding’in bünyesinde 1.750 kişiye istihdam olanağı sağlayan Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Kale Endüstri Holding İnsan Kaynakları Direktörü Yılmaz Öztürk, “Tüm şirketlerin olduğu gibi bizim de iyi yetişmiş genç yetenekleri keşfetmeye ve desteklemeye ihtiyacımız var. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Genç Yetenek Staj Programı’nın bu amacımıza hizmet edeceğine inanıyoruz. Temel amacımız genç yetenekleri uzun dönemli staj programı ile destekleyerek iş hayatına hazırlamak. Çünkü 1 aylık staj döneminde yetenekli gençleri geliştirmek mümkün olamayabiliyor. Oysa 1 yıl gibi uzun bir zamana yayılan bir sürede hem adayın kendini göstermesi hem de farklı departmanlarda deneyim kazanması mümkün olacak. Bu program ile gençlere katma değer yaratacak olmaktan ve kariyerlerinde dönüşüm yaratacak bu yolculukta onlara destek vermekten dolayı mutluyuz” dedi.