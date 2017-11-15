Kale Kilit'e tasarım ödülü

Bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmada ödülü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve ETMK Başkanı Sertaç Ersayın’dan alan Kale Endüstri Holding Pazarlama Direktörü Billur Kaymak Burkutoğlu şunları söyledi:
"Dijitalleşme ile dönüşen yenidünya düzeninden tasarım ve estetik anlayışı da payını aldı. Bu dönüşümün etkilerinin en fazla yansıdığı alanlardan biri de şüphesiz endüstriyel tasarım, özellikle de hayatı her alanda kolaylaştırmaya yönelik ürün ve çözümler. Kale Kilit olarak biz de bu yaklaşımla yeni nesil teknolojileri güvenlik sistemlerimize entegre ederken, ürünün temel işlevini en doğru biçimde yerine getirecek tasarımlarla müşterilerimizin hayat kalitesini artırıyoruz. Kullandığımız teknoloji açısından kilit ve silindirde dünyada bir ilk olan Alarmlı Silindir ürünümüz, içerisindeki elektronik sistem ile devreye giren alarm özelliği ile kapıda silindir kırılarak yapılan art niyetli girişimlerde büyük oranda caydırıcılık sağlıyor. Ürünümüzün başarısının böyle önemli bir ödülle taçlandırılmasının gururunu yaşıyoruz."
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) çerçevesinde desteklenmiş ve patent koruması altına alınmış olan Kale Alarmlı Silindir ’in teknolojisi, silindirde dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.
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