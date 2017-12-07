ABD Güney Kaliforniya'da başlayan yangına müdahale için 1000'den fazla itfaiyeci bölgede görev yapıyor. Yangın nedeniyle 12.000 evin tehdit altında olduğu ve bölgede etkili olan kuru Santa Ana rüzgarlarının yangının etkisini artırdığı açıklandı.

Los Angeles'ın Ventura bölgesinde Pazartesi başlayan yangında 50.000 dönümden fazla alan yandı. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaliforniya'da çıkan yangında alevlerin arasında koşan tavşanı kurtarmak için çırpınan kişiye ait görüntüler dikkat çekti.

Kaliforniyada korkunç yangın!