Hemen hemen her şeyin dijitalleşmesine tanık olduğumuz modern dünyanın bir sonraki hedefinde plakalar yer alıyor. Elektronik mürekkep kullanılan ve kablosuz olarak yapılandırılabilir olan dijital plakalar, ilk olarak ABD’nin Kaliforniya eyaletinde test edilecek.

Dijital plakaların kullananlara en büyük kolaylığı, aracınızı satıp yenisini aldıktan sonra tekrar kayıt işlemleriyle uğraştırmayacak olması. Elektronik plaka, otomatik olarak kaydınızı güncelleniyor. Herhangi bir sürücünün işine yarayacak olan bu sistem, özellikle birden fazla aracı olan şirketlere büyük kolaylık sunacak.

Dijital plakaların bir başka olumlu yönü ise yol koşullarını ve kazaları üzerinde görebilecek olmanız. Bu özellikten daha çok siz değil arkanızdaki araç yararlanacak ama elektronik plakalar yeterince yaygınlaştığında siz de önünüzdeki aracın plakası sayesinde önemli uyarıları görebileceksiniz. Yani önünüzde uzayan trafiğin neden var olduğunu ve nerden başladığını artık merak etmeyeceksiniz.

Ayrıca dijital plakalar, park cezaları ve park ücretlerini gibi uğraştıran işlemleri kolaylaştıracak. Kaza durumunda acil durum hizmetlerine otomatik olarak haber verecek.

Kaliforniya’da dijital plakaya geçmek isteyen sürücüler, 699 dolar ve aylık 7 dolar ödeyecekler.