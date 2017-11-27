Kaliforniya´da hırsızlar 6 bin 800 litre votka çaldı

Şirket CEO´su Art Gukasyan bulunan görüntünün gerçekleştiği gün herhangi birşeyin çalınmadığını belirterek, "Fakat kesinlikle bu görüntüdeki kişilerin soygunla bir ilişkisi olduğuna inanıyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre; soygunun muhtemelen üç kişiyle planlanmadığını ve daha büyük bir soygun planı yapıldığını söyleyen Gukasyan "Muhtemelen çok daha büyük bir ekiple gelerek malzemeleri dışarı çıkartmak için bir taşıma hattı oluşturdular" dedi.

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