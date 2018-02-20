Kalın'dan Esad ile YPG anlaştı iddiasına yanıt: Bir takım kirli pazarlıklar var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü YPG ile Esad rwejiminin Esad konusunda anlaştığı iddialarıyla ilgili konuştu.

Kalın, 'Bu haberlerin propaganda amaçlı olduğu açık. Bir takım gizli ve kirli pazarlıklar var. Kim ne yaparsa yapsın harekat hedefine ulaşacak ' dedi.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 20, 2018

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