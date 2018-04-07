Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Rusya arasında Tel Rıfat için görüşmelerin sürdüğünü, YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan ayrılması halinde bir operasyona ihtiyaç duyulmayacağını açıkladı

Sözcü Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, çok yakında Suriye'den çekileceğini söylerken, diğerlerinin kalacaklarını söylediğini, ABD'den Suriye konusunda karışık mesajların geldiğini söyledi.

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