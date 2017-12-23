Kadrosunda Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Kerem Kupacı ve Fusun Kostak gibi isimlerin yer aldığı Kalk Gidelim, 6. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölümü merakla bekleyen izleyiciler, 6. bölümde nelerin yaşanacağını araştırıyor. İşte Kalk Gidelim 6. bölüm fragmanı ve yeni bölüm ipuçları...
KALK GİDELİM 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Hacı Hüseyin gerdanlığı kuyumcudan satın almıştır. Evdeki kadınlar rekabete girer ancak Hacı Hüseyin gerdanlığı Nurcan’a takar. Sevda ve Nuriye bu durumu sindiremez, Nurcan’a karşı iyice bilenirler. Mustafa Ali Nurcan’ın normale dönmesinden memnundur ancak Nurcan’ın kalmak için bazı şartları vardır.
Mustafa Ali karısı ve ailesi arasında kalmıştır yine. Seyfettin ise Mustafa Ali ve Halil’e ahırda en pis işleri yaptırmaktadır. Mustafa Ali ve Halil, Seyfettin’e karşı ancak birlik olurlarsa başarılı olacaklarını düşünürler.
Bu arada Hacı Hüseyin ve karısı, Mustafa Aliler artık temelli kalacağı için evdeki oda paylaşımını yeniden yaparlar. Bakalım bu yeni düzen evdeki dengeleri nasıl etkileyecek?
KALK GİDELİM 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nurcan yaşadığı iflas şokunu atlatamaz, sonunda çıldırır. Mustafa Ali karısının iyileşmesi için İstanbul’dan getirdiği eşyalarla salonu dekore eder ama bu Nurcan’ı daha da delirtir, ve sonunda evden kaçar. Nurcan Muğla sokaklarında amaçsızca dolaşırken kuyumcuda kendi gerdanlığını görür, girip alıp çıkar. Kuyumcu polis çağırır.
Karakolluk olurlar. Duruma Hacı Hüseyin el koyar ve Nurcan’ı karakoldan kurtarır. Diğer tarafta kadınlar Nurcan’ın hırsızlık yaptığını duyunca şok olurlar. Bu gelinle ne yapacaklardır. Mustafa Ali’nin ise tek derdi karısının bir an evvel iyileşmesidir.
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