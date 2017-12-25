Hacı Hüseyin gerdanlığı kuyumcudan satın almıştır. Evdeki kadınlar rekabete girer ancak Hacı Hüseyin gerdanlığı Nurcan’a takar. Sevda ve Nuriye bu durumu sindiremez, Nurcan’a karşı iyice bilenirler. Mustafa Ali Nurcan’ın normale dönmesinden memnundur ancak Nurcan’ın kalmak için bazı şartları vardır. Mustafa Ali karısı ve ailesi arasında kalmıştır yine. Seyfettin ise Mustafa Ali ve Halil’e ahırda en pis işleri yaptırmaktadır.

Mustafa Ali ve Halil, Seyfettin’e karşı ancak birlik olurlarsa başarılı olacaklarını düşünürler. Bu arada Hacı Hüseyin ve karısı, Mustafa Aliler artık temelli kalacağı için evdeki oda paylaşımını yeniden yaparlar. Bakalım bu yeni düzen evdeki dengeleri nasıl etkileyecek?