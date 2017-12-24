Kalk Gidelim 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin ekranlara gelen son bölümün ardından yeni bölüm merakla bekleniyordu. Nurcan köyde kalmayı bir süreliğine razı gelmiştir ama bazı şartları vardır. İşler istediği gibi gitmeyince de herkesi şaşırtacak bir plan yapar. İşte Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı ve Kalk Gidelim son bölüm özeti.
KALK GİDELİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Nurcan köyde kalmayı bir süreliğine razı gelmiştir ama bazı şartları vardır. Mustafa Ali’nin köydeki şartları ise bu istekleri karşılamaya yetmez. Hacı Hüseyin’in gerdanlığı Nurcan’a takması evde infial yaratır. Sevda ve Nuriye ev işlerini Nurcan’a yıkmaya karar verirler. Nurcan’ın işine gelmez ve herkesi şaşırtacak bir plan yapar.
Canberk’in Badegül’ün peşinde dolaşması Meryem’i çok kızdırır. Halil’e bu işi çözmesini söylerler. Yoksa çok kötü şeyler olacaktır. Halil, Canberk’in ismini vermeden Halim ve Samim’i Badegül konusunda uyarır. Diğer tarafta muhtar Şakir’in evlendirmeyi düşünmeye başlar, ilk iş oğluna bir ev tutacaktır. Nurcan’ın da eve çıkmak istediğini öğrenen Meryem’in herkese bir sürprizi vardır.
KALK GİDELİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hacı Hüseyin gerdanlığı kuyumcudan satın almıştır. Evdeki kadınlar rekabete girer ancak Hacı Hüseyin gerdanlığı Nurcan’a takar. Sevda ve Nuriye bu durumu sindiremez, Nurcan’a karşı iyice bilenirler. Mustafa Ali Nurcan’ın normale dönmesinden memnundur ancak Nurcan’ın kalmak için bazı şartları vardır.
Mustafa Ali karısı ve ailesi arasında kalmıştır yine. Seyfettin ise Mustafa Ali ve Halil’e ahırda en pis işleri yaptırmaktadır. Mustafa Ali ve Halil, Seyfettin’e karşı ancak birlik olurlarsa başarılı olacaklarını düşünürler. Bu arada Hacı Hüseyin ve karısı, Mustafa Aliler artık temelli kalacağı için evdeki oda paylaşımını yeniden yaparlar. Bakalım bu yeni düzen evdeki dengeleri nasıl etkileyecek?
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