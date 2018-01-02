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Kalk Gidelim 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kalk Gidelim dizisi 7. son bölümü ile izleyicisinden tam not almıştı. Son bölümünde izleyicisini heyecanlandıran Kalk Gidelim dizisi 8. bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki, Kalk Gidelim 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

02.01.2018 - 10:14 | Güncelleme:

Başrollerinde Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Kerem Kupacı, Yıldız Kültür, Beyazıt Gülercan ve Fusun Kostak gibi isimlerin rol aldığı Kalk Gidelim dizisi 7. bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler Kalk Gidelim 8. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Kalk Gidelim 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu hafta yeni bölüm oynanacak mı? İşte detaylar...

KALK GİDELİM 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalk Gidelim dizisi 7. bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Son bölümün ardından dizinin sıkı takipçileri internet üzerinden "Kalk Gidelim 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" aramasını yapıyor. Dizinin takipçilerinin merakla beklediği Kalk Gidelim dizisi 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizde yer alacaktır.

Kalk Gidelim dizisi 8. yeni bölümü ile bu hafta 6 Ocak 2018 Cumartesi günü 20:00'de TRT 1'de.

KALK GİDELİM 7. BÖLÜM ÖZETİ

Nurcan köyde kalmayı bir süreliğine razı gelmiştir fakat bazı şartları vardır. Mustafa Ali’nin köydeki koşulları ise bu istekleri karşılamaya yetmez. Hacı Hüseyin’in gerdanlığı Nurcan’a takması evde öfke yaratır. Bunun üzerine, Sevda ve Nuriye ev işlerini Nurcan’a yıkmaya karar verirler. Nurcan ise bunun üzerine herkesi şaşırtacak bir plan yapar. Canberk’in Badegül’ün peşinde dolaşması Meryem’i çok kızdırır.

Halil’e bu işi çözmesini söyler. Yoksa çok kötü şeyler olacaktır. Halil, Canberk’in ismini vermeden Halim ve Samim’i Badegül konusunda uyarır. Diğer tarafta Şakir’i evlendirmeyi düşününen muhtar, ilk iş olarak oğluna bir ev tutacaktır. Nurcan eve çıkmak için planlarını sürdürürken Meryem ise herkese sürpriz yapmak için gizlice çalışmalara devam eder.

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