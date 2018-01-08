Başrollerinde Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Kerem Kupacı, Yıldız Kültür, Beyazıt Gülercan ve Fusun Kostak gibi isimlerin rol aldığı Kalk Gidelim dizisi 9. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin takipçileri, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki,Kalk Gidelim 9. bölüm bu hafta yayınlanacak mı? İşte Kalk Gidelim 9. bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti...

KALK GİDELİM 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kalk Gidelim dizisi 9. yeni bölümü ile 13 Ocak Cumartesi 20:00'de TRT 1'de!

KALK GİDELİM 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nurcan’ın eve çıkma isteği hayal olur, onun yerine Hacı Hüseyinlerin odasına yerleşirler… Sevda ve Nuriye, Nurcan’ın en güzel odayı kapmasını hazmedemezler… Mustafa Ali’nin her durumdan karlı çıkması ise Seyfettin’i çileden çıkarır. Meryem Canberk’i ahırda yakalayıp hapseder. Durumu öğrenen Hacı Hüseyin, Meryem’i sert bir dille uyarır, bunun üzerine Meryem Badegül’e ev hapsi verir.

Samim ve Halim, Canberk’in Badegül’ün peşinde dolaştığından kuşkulanırlar. Şakir ise Veli Demir’in köyden gitmesi için onu ihbar eder. Jandarmalar Veli Demir’i götürürken hesapta olmayan bir şey olur ve Dudu da yakalanır. Meryem, Nuriye ve Sevda’nın doldurması ile yıllar önce Hacı’nın taktığı bilezikleri geri getirir.

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Kalk Gidelim 9. yeni bölüm

TRT 1

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