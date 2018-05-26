Kalmar - Hammarby maçı ne zaman?

İsveç Allsvenskan maçında Kalmar ile Hammarby, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. 16 puanlı Kalmar 6. sırada bulunuyor, Hammarby 25 puana sahip ve 1. sırada. Kalmar son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Hammarby, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 250 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kalmar kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Hammarby sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Kalmar son hafta oynanan Djurgardens maçında 0-2 yenildi.

Hammarby ise Halmstads maçında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Kalmar, 6 gol attı ve 1 gol yedi.

Hammarby, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Hammarby, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.