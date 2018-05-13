Kalmar - IK Sirius FK düellosu

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Kalmar, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü IK Sirius FK takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. 13 puanlı Kalmar 5. sırada bulunuyor, IK Sirius FK 4 puana sahip ve 15. sırada. Kalmar, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. IK Sirius FK, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 614 kodlu maçı oynayanlar; Kalmar galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, IK Sirius FK galibiyet oranı 4.60. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Kalmar son hafta oynanan Djurgardens maçında 0-2 yenildi.

IK Sirius FK ise Vasby United karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Kalmar, 5 gol attı ve 1 gol yedi.

IK Sirius FK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. IK Sirius FK, 2 gol atarken 6 gol yedi.