Kalmar - Malmö FF maçı rakamları

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Kalmar, 29 Nisan 2018 Pazar günü Malmö FF takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:30. Kalmar 7 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Malmö FF 8 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Kalmar, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Malmö FF, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 583. İddaa'da Kalmar kazanır 3.50, berabere biter 3.10, Malmö FF kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Kalmar son hafta oynanan Djurgardens maçında 0-2 yenildi.

Malmö FF, Hacken karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kalmar, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Malmö FF, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Malmö FF 4 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.