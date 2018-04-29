Kalmar - Malmö FF maçı rakamları

İsveç Allsvenskan maçında Kalmar ile Malmö FF, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi Kalmar 7 puanla 9. sırada, Malmö FF 8 puanla 8. sırada bulunuyor. Kalmar son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Malmö FF, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 583 kodlu maçı oynayanlar; Kalmar galibiyet oranı 3.50, beraberlik oranı 3.10, Malmö FF galibiyet oranı 1.70. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Kalmar son haftadaki Djurgardens müsabasında 0-2 yenildi.

Malmö FF ise Hacken karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kalmar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Kalmar, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Malmö FF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Malmö FF, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.