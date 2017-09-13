Kalp Atışı 11. bölüm 2. fragmanı izle - Show TV

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dr. İpek Erdem’in ekibe katıldığı, Bahar’ın acısını atlatamayan Fatih’in Eylül için tehlike oluşturduğu tanıtımda; Ali Asaf’ın kendisinden giderek uzaklaşan Eylül’e “Ben hayatımda hiç vazgeçmedim Eylül, sadece bir kez geç kaldım ama hiç vazgeçmedim. İşte seninle tam da burada ayrılıyoruz” sözleri dikkat çekti. Cuma günleri ekrana gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

KALP ATIŞI 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Kalp Atışı’nın Cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Eylül, Sinan’dan duyduklarıyla büyük bir şok geçirir. İlk günden beri yaşadığı her şeyin gerçekliğini sorgularken, Ali Asaf ile arasına da büyük bir duvar örer. Ali Asaf bu soğukluğun nedenini anlamaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vaka ile karşı karşıya gelirler. Ali Asaf’ın bulduğu etkileyici çözüm herkes için bir mucize yaratmıştır. Tüm bunlar hastanede soluksuz bir heyecanla yaşanırken, ekibe yeni katılan doktor adayı da Eylül için büyük bir sürprizdir. Fatih’in Bahar’ın ölümüyle yaşadığı travma kimseye zarar vermeden engellenebilecek mi? Ali Asaf’ın Eylül’e yakınlaşmak istediğinde aralarına giren engellere, bu sefer bir de Eylül’ün asla kabullenmediği kız kardeşi mi eklenecek? Tüm bu sorular cevabını ararken, Eylül’ün bir takım gerçeklerle yüzleşmesi de an meselesidir. Üstelik bu sefer Ali Asaf da ilişkilerine dair bazı cevaplar beklemektedir.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Merve Çağıran, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 15 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Kalp Atışı"nın 11. Bölüm 2. fragmanı;

BAHAR’IN ÖLÜMÜ İZLEYENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU!

Kalp Atışı’nın onuncu bölümünde, özel hareket timleri hastaneye gelerek saldırganı yakalamaya çalıştı. Eylül saldırganın elinden kurtulmayı başarsa da kucağında kurtarılmayı bekleyen polis memurunun ölmesi onu darmadağın etti. Ali Asaf ve Oğuz ölümle pençeleşen Bahar’ı kurtarmayı başaramadı. Bahar’ın ölümüyle Sinan’ın yıkıldığı, tüm hastanenin gözyaşlarına boğulduğu sahne izleyenleri derinden etkiledi. Saldırganla karşı karşıya kalan Ali Asaf ve Ziyanur, hastanın tehlikeli davranışlarının nedenini öğrenmek için ona yardım etmek istese de özel timler saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Bahar’ın cenazesinde Eylül, Ali Asaf hakkında bilmediği gerçekleri öğrendi. Eylül’ün “üzerine toprak atılan sadece Bahar değildi. Bugün benim için bir milattı, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dediği final sahnesi izleyenlerde büyük merak uyandırdı.