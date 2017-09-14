Kalp Atışı 11. bölüm Web'e özel fragman yayınlandı

Show TV’nin büyük beğeni toplayan dizisi Kalp Atışı’ndan Web’e özel tanıtım yayınlandı. Eylül’ün kız kardeşi rolüyle ekibe katılan Dr. İpek Erdem’in özel görüntülerinden oluşan tanıtım ilgi uyandırdı. İpek Erdem’in Eylül ve Ali Asaf aşkında nasıl rol alacağı ve hastanedeki dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Merve Çağıran, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın yeni bölümü yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kalp Atışı’nın Web’e özel tanıtımı!