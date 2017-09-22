Kalp Atışı 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kalp Atışı 12. bölümde neler yaşanacak?

Cuma akşamları SHOW TV'de büyük beğeniyle izlenen ve her bölümüyle hem sosyal medyaya hem de reyting listesine damga vuran Kalp Atışı'nın 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragman, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. İşte Kalp Atışı 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

İNSAN BAZEN BAŞKALARININ HAYATINI KURTARMAK İÇİN EN YAKININI FEDA EDER!

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 12. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı;

Ali Asaf ve Eylül’ün arasındaki dengelerin tamamen değiştiği, Ali Asaf’ın vücudundaki yara izini gören Eylül’ün şok olduğu, Eylül’ün, İpek’e “biz ne arkadaşız ne de kardeşiz. Hiçbir zaman da olmayacağız!” dediği; Ali Asaf’ın, Ziyanur’un Eylül’ün babaannesi ile ilgili itirafını duyduğu tanıtım heyecanlı sahneleriyle dikkat çekti.

Cuma günleri ekrana gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

KALP ATIŞI'NIN 12. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

"Kalp Atışı"nın Cuma akşamı ekrana gelecek 12. bölümünde;

Selim’in itirafı üzerine, Ali Asaf’ın da aynı korumacı tavrı Eylül’ün oldukça gerilmesine sebep olur. Fakat bu sefer Ali Asaf da farklıdır.

Eylül karşısında bambaşka bir Ali Asaf bulur. Bu gerginlikte, Eylül’ün kız kardeşi İpek’in, Ali Asaf’ın yanında yer alması da Eylül’ü iyice kızdırır.

İpek hastanedeki ilk gününde herkes için etkileyicidir. Sinan ise Bahar’ın intikamı için hamlelerini yaparken, hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaşır. Eylül, Ziyanur’un yardımıyla büyükannesinin ölümü ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır.

Fakat aynı bilgi Ali Asaf için ise büyük bir sonun başlangıcıdır. Tüm yaşananlar belki de artık Eylül ve Ali Asaf arasındaki tüm dengeleri değişecektir.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Seda Akman, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

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