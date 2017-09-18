Kalp Atışı 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Atışı yeni bölümde neler yaşanacak?

SHOW TV'de Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan ve reyting listesinde birinci sıradan düşmeyen Kalp Atışı, büyük merakla beklenen 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ali Asaf'ın Eylül'e "Ben senin oyuncağın değilim Eylül!" dediği sahne büyük merak uyandırdı. İşte Kalp Atışı 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

KALP ATIŞI 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 12. bölüm tanıtımı yayınlandı.

Ali Asaf’ın, Eylül’ün kardeşi İpek’le tanıştığı, Fatih’in Ali Asaf ve Oğuz’u, Bahar’ı öldürmekle suçladığı; Eylül’ün Ali Asaf’la karşı karşıya geldiği, Ali Asaf’ın Eylül’e “kusura bakma ama ben senin oyuncağın değilim Eylül!” dediği sahnelerde nefesler tutuldu.

Cuma günleri ekrana gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

KALP ATIŞI'NIN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kalp Atışı’nın Cuma akşamı ekrana gelen 11. bölümünde;

Eylül, Sinan’dan duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı. Uzun süre kendine gelemeyen ve her şeyi sorgulamaya başlayan Eylül ile Ali Asaf arasında soğuk rüzgarlar esti. Ali Asaf ve Eylül’ün trafik kazası geçiren ve arabada sıkışan hastaya yaptığı etkileyici müdahale heyecanlı dakikalara sahne oldu.

Bu sırada kardeşi İpek’le tanışan Eylül büyük bir sürpriz yaşadı. Sinan’ın Eylül’e nefretinin giderek arttığını gördüğümüz bölümde, Fatih de Bahar’ın acısını atlatamayarak büyük bir travma yaşadı. Fatih, yaşadığı acıyla saldırganın yanına gitti ve boğazına bıçak dayadı.

Fatih’in kendisini vazgeçirmeye çalışan Ali Asaf’a “yapılan kötülük yapanın yanına kar kalıyor. Kendi adaletimizi kendimiz sağlamak zorundayız. Başka yolu yok!” dediği final sahnesi nefesleri kesti.

KALP ATIŞI OYUNCU KADROSU

GÖKHAN ALKAN (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

ÖYKÜ KARAYEL (Eylül Erdem karakteri)

ALİ BURAK CEYLAN (Oğuz Dağçakrak karakteri)

HAKAN GERÇEK (Sinan Tunç karakteri)

FATİH DÖNMEZ (Selim Can karakteri)

BARIŞ AYTAÇ (Fatih Yılmaz karakteri)

MERVE ÇAĞIRAN (İpek Erdem karakteri)

BURCU TÜRÜNZ (Esma Sancak karakteri)

BAŞAR DOĞUSOY (Samet Tok karakteri)

SELAHATTİN PAŞALI (Alp Sungur karakteri)

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Kalp Atışı 12. bölüm fragmanı

Kalp Atışı oyuncuları