Kalp Atışı 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı

SHOW TV'de Cuma akşamları yayınlanan ve her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı'nın 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Büyük heyecanla beklediği Kalp Atışı 16. bölümü, Cuma akşamı izleyenlerle buluşacak. İşte Kalp Atışı 16. bölüm 2. fragmanı...

YİNE, YENİDEN, ESKİ EYLÜL ERDEM!

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 16. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Uzun bir aradan sonra Mehmet’le bir araya gelen Eylül’ün ona evleneceğini açıkladığı, İpek’in annesinin yalanını öğrenmesiyle tehlike altına girdiği tanıtımda, Alp’in yere yığıldığı sahneler heyecan yarattı.

Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

KALP ATIŞI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Öykü Karayel'in Eylül Erdem, Gökhan Alkan'ın Ali Asaf Denizoğlu karakterini canlandırdığı sevilen dizi Kalp Atışı'nın Cuma akşamı ekrana gelecek olan 16. bölümünde;

Eylül, kendisine devredilen hastane hisseleriyle artık tüm gerçeği öğrenmiştir. Babaannesinin ölümünün örtbas edilmesindeki suçlulardan biri Ziyanur’dur. Duyduğu öfkenin ilk hedefi Ali Asaf olur doğal olarak. İki aşık sert bir yüzleşmenin içine girerken Ali Asaf karşısında 11 yıl önceki Eylül’ü bulacaktır.

Herkesin merak ettiği şey Eylül’ün evlilik yüzüğünü çıkarıp çıkarmayacağı olur. Ali Asaf ise asla vazgeçmeyecek ve Eylül’ü iyileştirmek için kendince bir yol bulacaktır. Diğer tarafta Nesrin’in yalanı ve ardından gelen oyunu İpek’i büyük bir tehlikenin içine atar. Aynı anlarda iki küçük çocuğun hayatı Eylül’e bırakılan hisselerle bir anda değişecektir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

SHOW TV'de her yeni bölümüyle reyting listesinin zirvesine yerleşen Kalp Atışı'nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 15. bölümünde;

Yaşamak için tek şansınız olsa sevdiğinizin kalbini alır mıydınız? Ya da onun kalp atışını başka bir bedende dinlerken ne hissederdiniz? Hastanede bu sorular cevaplarını ararken, Cihan’dan gelen sürpriz hediyeyle Eylül kendini beklenmedik bir tehlikenin ortasında bulur.

Ali Asaf hiç olmadığı kadar yakın olduğu sevdiği kadın için bu kez çok daha ağır bir yük yüklenecektir. Eylül ise adım adım yaklaştığı evlilikte ilk kez Ali Asaf’ın sözünü dinler. Ancak ikisi de Ziyanur’un Eylül için hazırladığı büyük sürprizden habersizdir. Bu karar Eylül ve Ali Asaf’ı büyük yüzleşmeye götüren ateşin fitilini yakar.

KALP ATIŞI OYUNCU KADROSU

GÖKHAN ALKAN (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

ÖYKÜ KARAYEL (Eylül Erdem karakteri)

ALİ BURAK CEYLAN (Oğuz Dağçakrak karakteri)

HAKAN GERÇEK (Sinan Tunç karakteri)

FATİH DÖNMEZ (Selim Can karakteri)

BARIŞ AYTAÇ (Fatih Yılmaz karakteri)

MERVE ÇAĞIRAN (İpek Erdem karakteri)

SEDA AKMAN (Esra karakteri)

BURCU TÜRÜNZ (Esma Sancak karakteri)

BAŞAR DOĞUSOY (Samet Tok karakteri)

SELAHATTİN PAŞALI (Alp Sungur karakteri)

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Seda Akman, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.

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Kalp Atışı 16. bölüm 2. fragmanı

Kalp Atışı 16. bölüm fragmanı

Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı

Kalp Atışı oyuncuları