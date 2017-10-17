Kalp Atışı 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Atışı yeni bölümde neler yaşanacak?

SHOW TV'de Cuma akşamları yayınlanan ve her bölümü büyük beğeniyle izlenen Kalp Atışı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünü bekleyen milyonlarca izleyici, yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Peki Kalp Atışı 16. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kalp Atışı 16. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...
KALP ATIŞI 16. BÖLÜM FRAGMANI
Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 16. bölüm tanıtımı yayınlandı. Gerçekleri öğrenen Eylül’ün, Ali Asaf’tan hesap sorduğu tanıtım nefesleri kesti.
Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.
KALP ATIŞI'NIN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Her bölümü büyük heyecanla beklenen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı'nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 15. bölümünde;
Ali Asaf yerde baygın halde bulduğu Eylül’ü apar topar hastaneye getirip, tedavisini sağladı. Kendine gelen Eylül, Cihan tarafından hediye gelen arabayı geri götürmek için sinirle galeriye gitti. Galeriden çıkacağı sırada Cihan’la hesaplaşmak için gelen silahlı saldırganlarla karşılaştı.
Silahlı çatışmanın ortasında kalan Eylül’ü özel harekat kurtarmaya geldi. Heyecanın eksik olmadığı bölümde içerde rehin kalan Eylül, yaralı saldırgana müdahale etmeye çalıştı. Eylül yaralanan çocuğu dışarı çıkarırken Ali Asaf yaralıya yardım etmek için içeri girdi.
Özel harekatın yardımıyla tehlikeden kurtulan Ali Asaf ve Eylül büyük şok yaşadı. İpek, babasının suçsuz olduğuna inanmayarak onu polise teslim etti. Kolunu kaybetmenin acısıyla saldırganlaşan Selim’in en büyük destekçisi Ali Asaf ve Esra oldu. Ziyanur’un avukatının Eylül’ün hastanenin yeni ortağı olduğunu açıkladığı final sahnesi ise bölüme damga vurdu.
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Misafir 3 saat öncebence eylülün ali asafa vurduğu tekme saçma oldu ya00
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Misafir 17 Ekim 2017 Salı 13:07ali asaf bırakmaz eylülü00
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Misafir 17 Ekim 2017 Salı 15:16aynen kardeşim00