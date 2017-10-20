Kalp Atışı 16. bölüm izle - Eylül ve Ali Asaf aşkında neler olacak?

Kalp Atışı 16. yeni bölümü ile bu akşam seyircisinin karşısına çıkıyor. Eylül'ün hastane hisseleriyle tüm gerçekleri öğrendiği, Ali Asaf'ın ise Eylül'ü iyileştirmek için çabaladığı Kalp Atışı'nın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İşte Kalp Atışı 16. bölüm fragmanı ve özeti...

KALP ATIŞI 16. BÖLÜM: EYLÜL VE ALİ ASAF SERT BİR YÜZLEŞMENİN İÇİNE GİRİYOR

Kalp Atışı 16. yeni bölümü ile bu akşam Show TV'de! Kalp Atışı'nın yeni bölümünü saat 20.00'den itibaren aşağıda belirtilen linke tıklayarak izleyebilirsiniz...

KALP ATIŞI 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Eylül, kendisine devredilen hastane hisseleriyle artık tüm gerçeği öğrenmiştir. Babaannesinin ölümünün örtbas edilmesindeki suçlulardan biri Ziyanur’dur. Duyduğu öfkenin ilk hedefi Ali Asaf olur doğal olarak. İki aşık sert bir yüzleşmenin içine girerken Ali Asaf karşısında 11 yıl önceki Eylül’ü bulacaktır.

Herkesin merak ettiği şey Eylül’ün evlilik yüzüğünü çıkarıp çıkarmayacağı olur. Ali Asaf ise asla vazgeçmeyecek ve Eylül’ü iyileştirmek için kendince bir yol bulacaktır. Diğer tarafta Nesrin’in yalanı ve ardından gelen oyunu İpek’i büyük bir tehlikenin içine atar. Aynı anlarda iki küçük çocuğun hayatı Eylül’e bırakılan hisselerle bir anda değişecektir.

Kalp Atışı 16. bölüm 3. fragmanı

Kalp Atışı 16. bölüm 2. fragmanı

Kalp Atışı 16. bölüm fragmanı

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Seda Akman, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.

KALP ATIŞI 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kalp Atışı'nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 15. bölümünde;

Yaşamak için tek şansınız olsa sevdiğinizin kalbini alır mıydınız? Ya da onun kalp atışını başka bir bedende dinlerken ne hissederdiniz? Hastanede bu sorular cevaplarını ararken, Cihan’dan gelen sürpriz hediyeyle Eylül kendini beklenmedik bir tehlikenin ortasında bulur.

Ali Asaf hiç olmadığı kadar yakın olduğu sevdiği kadın için bu kez çok daha ağır bir yük yüklenecektir. Eylül ise adım adım yaklaştığı evlilikte ilk kez Ali Asaf’ın sözünü dinler. Ancak ikisi de Ziyanur’un Eylül için hazırladığı büyük sürprizden habersizdir. Bu karar Eylül ve Ali Asaf’ı büyük yüzleşmeye götüren ateşin fitilini yakar.

KALP ATIŞI OYUNCULARI

Ali Asaf Denizoğlu (Gökhan Alkan)

Yakışıklı, karizmatik.

Hem beyin cerrahı, hem biyoloji hocası.

Dünyayı aydınlatan gülümsemesiyle, huzur ve güven veren bir adam.

Aşkın beynin tercihi olduğuna inanıyor.

Eylül onun hiç beklemediği, daha önce hiç görmediği şekilde etkilendiği tek kız

Onun gizli kalmış ürkek, kimsesiz, sevgisiz yanını görüp, bu ilgi ve sevgi açlığını gidermek için elinden geleni yapıyor. Pelesenk lafı; “Kim bilir...”

Eylül Erdem (Öykü Karayel)

Beyin Cerrahı... İşinde hep sonuca yönelik, yemeden, uyumadan, yorulmadan ne gerekiyorsa yapabilecek, işkolik bir karakter. Hayata ve problemlere bakışı hep orijinal, çözümleri hep yaratıcı. Hayata karşı öfkeli ve öfkesini hep yumruklarından çıkartıyor. Aşkın zayıf insanlara göre olduğunu düşünüyor.

Bahar Tunç (Ege Kökenli)

Eylül’le aynı lisede okuyan kasabanın en ünlü ailesinin alımlı kızı. Aynı zamanda okulun en popüleri.

Hocası Ali Asaf’a hayran.

Çok zeki değil ama çok çalışkan ve hırslı bir kız.

Yeri geldiğinde insanları kolayca kullanan biri.

Eylül ile iyi arkadaş olabilecekken, hep gördüğü ilgiyi kıskanmış, çekememiş, ters düşmüş.

Eylül’ün varlığından şikayetçi.

Oğuz Dağçakrak (Ali Burak Ceylan)

Hastanenin başarılı beyin cerrahı.

Alanında Ali Asaf’ın en dişli rakibi.

Yenilgiye asla tahammülü yok.

Az kişiyle samimi olan, sadece kendisinden güçsüz; ezebileceği, kontrol edebileceği insanları yakınında tutan bir karakter.

Eylül’ün dikbaşlılığı, ukalalığı ilgisini çekiyor.

İlgilendiği kadının Ali Asaf’a yakın duruşu onu huzursuz ediyor, adama karşı hırslandırıyor.

Doktor Sinan Tunç (Hakan Gerçek)

Bahar’ın doktor babası... Kendisi gibi doktor olan babasının gölgesinde kalmış biri... Baba oğul hastanenin hissedarlarından.

Ziyanur’un elinden yönetimi almak için her türlü hileyi yapmaya hazır, sahtekar.

İstanbul’a taşınmak için kızını istemediği bir hayale sürüklemiş.

Hatasını kolay kolay kabul etmeyen biri.

Öfke kontrolü yapamıyor.

Doktor Selim Can (Fatih Dönmez)

Ali Asaf’ın birlikte çalışmış olduğu eski doktor arkadaşı. Hastane jargonuyla abisi.

Ağırbaşlı, klasik olarak tanımlanacak biri.

Ukala. Parmaklarının sihirli olduğuna inanıyor özellikle ameliyatlarında.

Ali Asaf’ın doktorluğu bırakıp, gitmiş olmasını asla kabullenemiyor, kaybettiği yıllar için ona hep kızgın. Ama hep yanında. Yardımsever, bir doktor olarak da insan olarak da.

İmkansız aşklar beyinden sonra onun uzmanlık alanı.

Eylül’e duyduğu bağlılığı kendisi bile tanımlayamıyor.

Fatih Yılmaz (Barış Aytaç)

Hastanede Genel Cerrahi asistanı... Yaş olarak diğerlerinden büyük olsa da Tus sınavında en geç başarılı olan. Grubun net olarak baskın hiçbir duruşu olmayan karakteri. Bir gün kapitalist, bir gün rasyonalist olabiliyor. Ailesinin zoruyla doktor olmuş, asla idealist değil.

Esma Sancak (Burcu Türünz)

Lisenin iyi niyetli, saf, samimi kendine has kızı.

Aklından hiç kötülük geçmiyor.

Derdi popüler insanlar arasında kabul görmek.

Aşağılansa da bunu görmezden geliyor.

Eylül’ün en yakın arkadaşı.

Tezcanlı heyecanlı.

Hep güleryüzlü ve mutlu.

Samet Tok (Başar Doğusoy)

Arkadaşlarınca namı değer Samo.

Beyin Cerrahisi kıdemli asistanı...

Kayserili fakir bir aileden geliyor, burslu okumuş.

Yolunu bulmak için her yolu deniyor; promosyon kovalıyor, kupon kesiyor.

Özünde saf temiz, Anadolu çocuğu.

O hayatımızın hep gülen yüzü olacak...

Alp Sungur (Selahattin Paşalı)

Hastanenin en yakışıklı doktoru. Sosyal medyada da fenomen olmuş bir tip. Doktorluk dışında, modellik yapıyor. Bu sayede okuyabilmiş.

Çok kişinin takip ettiği bir blogu var.

Oldukça sosyal bir parti boy.

Sınırları çiğnemek, eğlence uğruna limitleri zorlamak, ona göre.

Sırf onunla tanışmak için hasta taklidi yapıp gelen kız hayranları var.

Yasemin Altntaşlı (Ceylan Ceylan)

28 yaşında, güzel, alımlı, deli dolu, aklına estiği gibi yaşayan, zeki yaratıcı bir kız.. Senarist.. Hayatını kurtaran Ali Asaf’a aşık olmaktan kendini alıkoyamaz.