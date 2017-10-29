Kalp Atışı 18. bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 18. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ali Asaf’ın hastanede karşılaştığı bir kadınla konuşmasına şahit olan Eylül’ün neler olduğunu anlamaya çalıştığı ve Ali Asaf’ın “o benim eski karım” cevabıyla şok olduğu tanıtım büyük heyecan yarattı. Ali Asaf'ın Eylül'ü bırakıp eski karısının peşinden koşması ise "ilerleyen bölümlerde işler karışacak mı" sorusunu akla getirdi. Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.
Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 17. bölümünde Ali Asaf, tüm hastaneye Eylül’le nişanlandıklarını açıkladı.Eylül’ün hastanenin en büyük hissedarı olması Sinan ve Süleyman’ı yeni bir oyuna sürükledi. Kurban olarak seçtikleri Oğuz’un beklenmedik cevabıyla şok olan Süleyman, Oğuz’u işten çıkardı. Ameliyat olmayı reddeden Alp, Esma’ya beyninde tümör olduğunu itiraf etti. Alp’le ilgili gerçeği öğrenen Esma büyük bir acı yaşadı. Kaybolan İpek’i her yerde arayan Nesrin ve Oğuz ona ulaşmak için her yolu denedi. Bu sırada her şeyden habersiz Eylül ve Ali Asaf mutlu sona yaklaşıyordu. Ali Asaf’ın aldığı gelinliği giyen Eylül ve onu beyazlar içinde gören Ali Asaf’ın duygusal sahnesi izleyenleri de derinden etkiledi. Beyazlar içindeyken karşısında babasını ve Oğuz’u gören Eylül’ün bir şeylerin ters gittiğini anladığı final sahnesi yeni bölüme duyulan merakı arttırdı.
Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Tuğçe Kumral, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.
Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 3 Kasım Cuma saat 20.00'de Show TV'de!
İşte " Kalp Atışı"nın 18. Bölüm Tanıtımı!
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