Kalp Atışı 20. bölüm 3. fragmanı: Ali Asay ve Eylül aşk sarhoşu!

SHOW TV'de Cuma akşamları ekrana gelen ve izleyicilerden tam not alan Kalp Atışı'nın 20. bölüm 3. fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Dizinin yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler için ipuçları içeren fragman, heyecan yarattı. İşte Kalp Atışı 20. bölüm 3. fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları.

KALP ATIŞI'NDAN AŞK DOLU FRAGMAN

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 20. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Eylül’ün oyun oynadığı sırada dikkatini dağıtan Ali Asaf’la romantik dakikalarının ekrana geldiği tanıtımda ikilinin öpüştüğü duygusal sahne dikkat çekti.

Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

KALP ATIŞI 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kalp Atışı’nın yarın akşam ekrana gelecek 20. bölümünde;

Eylül mucizesine sahip çıkmış, Ali Asaf ile evlilik yolunda hızla ilerlemektedir. Nazlı ise buna engel olmak için ne gerekiyorsa yapmayı kafasına koymuştur. Evlilik teklifinde hayal kırıklığı yaşayan Esma ise izleyenleri bir kez daha şaşırtacaktır.

Hastane içinde baba ve oğul arasında bir savaş başlamış, Sinan’ın planları Süleyman’ın canını sıkmıştır. Hastanedeki büyük tehlikenin ise kimse farkında değildir.

Günün sonunda hastaneye bırakılan sahipsiz çanta, bir babanın intikamı, başkalarının hayatını her zaman kendi hayatının önüne koyan Eylül ise ölüme meydan okuyan bir kahraman olacaktır.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Tuğçe Kumral, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

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Kalp Atışı 20. bölüm fragmaın

Kalp Atışı 20. bölüm 3. fragmanı

Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı