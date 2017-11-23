Kalp Atışı 21. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı izle

SHOW TV'de büyük beğeniyle izlenen fenomen dizi Kalp Atışı, Cuma akşamı 21. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Büyük heyecanla beklenen yeni bölüm öncesinde Kalp Atışı 21. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile birlikte izleyiciler yeni bölüm için heyecanlandı. İşte Kalp Atışı 21. bölüm 3. fragmanı...
Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 21. Bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Sezen Aksu’nun “Ben Sende Tutuklu Kaldım” şarkısı eşliğinde Eylül ve Ali Asaf’ın mutluluğa yürüdüğü tanıtımda Eylül güzelliğiyle göz kamaştırırken, uyandığında Ali Asaf’ın yerini kanlar içinde görünce büyük bir şok yaşıyor.
Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.
Kalp Atışı’nın yarın akşam ekrana gelecek 21. bölümünde;
Eylül’ün tüm çabalarına rağmen bomba patlar. Aynı gece Eylül ve Ali Asaf’ı ise evde kötü bir sürpriz beklemektedir. Nazlı giderek dengesizleşirken Eylül onun oyunlarına beklenmedik bir tepkiyle karşılık verir. Diğer taraftan Esma ve Alp evliliği de sert bir kayaya çarpar.
Esma’nın babasına! Kötü giden zamana inat Ali Asaf ve Eylül için o muhteşem an giderek yaklaşmaktadır. Mutluluğa adım adım yürümektedir iki aşık. Ve bir gün sonra bembeyaz gelinliği içindeki Eylül başka bir sabaha uyanacaktır.
Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Tuğçe Kumral, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.
Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!
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