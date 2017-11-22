Kalp Atışı 21. Bölüm ikinci fragmanı yayınlandı!

Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

Kalp Atışı’nın Cuma akşamı ekrana gelecek 21. bölümünde Eylül’ün tüm çabalarına rağmen bomba patlar. Aynı gece Eylül ve Ali Asaf’ı ise evde kötü bir sürpriz beklemektedir. Nazlı giderek dengesizleşirken Eylül onun oyunlarına beklenmedik bir tepkiyle karşılık verir. Diğer taraftan Esma ve Alp evliliği de sert bir kayaya çarpar. Esma’nın babasına! Kötü giden zamana inat Ali Asaf ve Eylül için o muhteşem an giderek yaklaşmaktadır. Mutluluğa adım adım yürümektedir iki aşık. Ve bir gün sonra bembeyaz gelinliği içindeki Eylül başka bir sabaha uyanacaktır.





Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Tuğçe Kumral, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 24 Kasım Cuma saat 20.00'de Show TV'de!

İşte " Kalp Atışı"nın 21. Bölüm 2. Tanıtımı!

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Kalp Atışı yeni fragman

Kalp Atışı fragman