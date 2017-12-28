Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 26. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Eylül’ün Ali Asaf’a bir şey olacağından endişelendiği tanıtımda Eylül ve Ali Asaf, yağan kar altında romantik dakikalar yaşıyor. Ali Asaf’ın Eylül’e “Aşk beyinde başladı, kalpte yaşıyor. Seni gördüğüm ilk günden beri kalbim Eylül diye atıyor!” sözleri dikkat çekiyor. Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

KALP ATIŞI 26. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 29 Aralık Cuma saat 20.00'de Show TV'de!

Kalp Atışı 26. bölüm 2. fragmanı;

Kalp Atışı 26. bölümde:

Kalp Atışı’nın Cuma akşamı ekrana gelecek 26. bölümünde Sultan’ın tuzağına düşen Çetin hastanede ölümle pençeleşirken, Ali Asaf da hem Çetin’i hayata döndürmeye çalışmakta hem de Eylül ile ilişkilerini normalleştirmeye uğraşmaktadır. Babasının ölümü sonrası İpek’in kendisine karşı ördüğü duvarı yıkmak isteyen Eylül ise eşi ve kardeşi arasında kalmaktan oldukça mutsuzdur. Yapışık ikizler hayatlarının en önemli kararını alma arifesinde büyük ikilem yaşarken, Eylül’ün geçmişinden gelen bir hasta bu zor dönemde Eylül için en büyük moral kaynağı olur. Sultan’ın organize ettiği yılbaşı yemeğinde bir araya gelen doktorların keyifli geçen gecesi Ali Asaf’ın Eylül’e yaptığı sürpriz teklif sonrası gergin bir hal alırken; Sinan’ın Çetin üzerinden yaptığı planları da hiç beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Tuğçe Kumral, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Serkan Tınmaz eşlik ediyor.

kalp atışı

kalp atışı 26. bölüm fragmanı

Kalp Atışı 26. bölüm 2. fragmanı

show tv

Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı