Kalp Atışı 26. yeni bölümünde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Tuğçe Kumral, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Serkan Tınmaz eşlik ediyor.

KALP ATIŞI 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

“Kalp Atışı”nın bu akşam ekrana gelecek 26. bölümünde Sultan’ın tuzağına düşen Çetin hastanede ölümle pençeleşirken, Ali Asaf da hem Çetin’i hayata döndürmeye çalışmakta hem de Eylül ile ilişkilerini normalleştirmeye uğraşmaktadır. Babasının ölümü sonrası İpek’in kendisine karşı ördüğü duvarı yıkmak isteyen Eylül ise eşi ve kardeşi arasında kalmaktan oldukça mutsuzdur. Yapışık ikizler hayatlarının en önemli kararını alma arifesinde büyük ikilem yaşarken, Eylül’ün geçmişinden gelen bir hasta bu zor dönemde Eylül için en büyük moral kaynağı olur. Sultan’ın organize ettiği yılbaşı yemeğinde bir araya gelen doktorların keyifli geçen gecesi Ali Asaf’ın Eylül’e yaptığı sürpriz teklif sonrası gergin bir hal alırken; Sinan’ın Çetin üzerinden yaptığı planları da hiç beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

kalp atışı

Kalp Atışı yeni bölüm

Kalp Atışı fragman

Kalp Atışı 26. bölüm

kalp atışı 26. bölüm fragmanı