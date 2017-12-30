SHOW TV'de Cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlanan her bölümüyle büyük beğeni toplayan fenomen dizi Kalp Atışı, dün akşam ekrana gelen 26. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yayınlanan 26. bölüm sonrasında izleyiciler heyecanla yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Öte yandan 26. bölümü kaçıran izleyiciler de "Kalp Atışı 26. bölüm izle" aramasını yapıyor. Peki Kalp Atışı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Atışı 26. bölüm izle!

KALP ATIŞI 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Gökhan Alkan ve Öykü Karayel'in paylaştığı Kalp Atışı, dün akşam yayınlanan 26. bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Yayınlanan 26. bölüm sonrasında izleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek için yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı.

Kalp Atışı 27. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanacak ve izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

KALP ATIŞI 26. BÖLÜM

KALP ATIŞI 26. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kalp Atışı'nın dün akşam ekrana gelen 26. bölümünde;

Sultan’ın tuzağına düşen Çetin hastanede ölümle pençeleşirken, Ali Asaf da hem Çetin’i hayata döndürmeye çalışmakta hem de Eylül ile ilişkilerini normalleştirmeye uğraşmaktadır. Babasının ölümü sonrası İpek’in kendisine karşı ördüğü duvarı yıkmak isteyen Eylül ise eşi ve kardeşi arasında kalmaktan oldukça mutsuzdur.

Yapışık ikizler hayatlarının en önemli kararını alma arifesinde büyük ikilem yaşarken, Eylül’ün geçmişinden gelen bir hasta bu zor dönemde Eylül için en büyük moral kaynağı olur.

Sultan’ın organize ettiği yılbaşı yemeğinde bir araya gelen doktorların keyifli geçen gecesi Ali Asaf’ın Eylül’e yaptığı sürpriz teklif sonrası gergin bir hal alırken; Sinan’ın Çetin üzerinden yaptığı planları da hiç beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

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Kalp Atışı 27. bölüm fragmanı

Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı

Kalp Atışı 26. bölüm izle