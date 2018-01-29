Kalp Atışı dün akşam yayınlanan 28. bölümüyle ekranlara veda etti. SHOW TV'nin sevilen dizisinin yapımcılığını MF Yapım’ın üstlenmişti. Yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Ebru Hacıoğlu ve Verda Pars’ın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Serkan Tınmaz eşlik ediyordu.

KALP ATIŞI 28. FİNAL BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kalp Atışı”nın final bölümünde annesinin ölmeden önce yazdığı mektubu okuyan Eylül, tüm hayatının yönünü çizen intiharın bir bencillik sonucu gerçekleştiğini öğrenince yıkılır. Bu yıkımı tek başına atlatmak isteyen Eylül’e en büyük yardım ise senelerdir kendisini yalnız bırakmakla suçladığı ama gerçekleri öğrendikçe bağlandığı anneannesinden gelir. Eylül’ü Fatih’in kaçırdığını düşünen Ali Asaf ise panik halde kendisini aramaktadır. Eylül’e verdiği mektupla bu kayboluşun sebebi görülen İpek ise hem Ali Asaf hem de Oğuz tarafından suçlanır. Bu durumdan kaçmak için izlediği yol İpek’in pişman olacağı işler yapmasına yol açacaktır. Bebek için son şansını kullandığını düşünen bir anne adayının sorunlu hamilelik sürecinde neredeyse hayatından vazgeçecek noktaya gelmesi Eylül’ün kendisini sorgulamasına sebep olur. Sultan’ın Sinan ile giriştiği ortaklık, Sinan’ın beklenmeyen hamlesiyle kendisi için sürpriz bir sona doğru ilerler. Tüm badirelerden sağlam çıkmayı başaran Eylül ve Ali Asaf, mutlu ve bol sürprizli bir akşam yemeğinde dostlarını ağırlarlar. Bu yemek sayesinde tüm kahramanlarımızın eksik kalan taraflarının tamamlandığını görürüz.

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