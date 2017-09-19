Kalp Atışı'ndan internete özel fragman! Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı!

SHOW TV'de yayınlanan ve başrollerini Gökhan Alkan ile Öykü Karayel'in paylaştığı Kalp Atışı, yeni bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Bugün yayınlanan internete özel fragmanda ise yüzü görünmeyen ve yüzüğüyle dikkatleri üzerine toplayan gizemli kişi büyük merak uyandırdı. İşte Kalp Atışı internete özel fragmanı ve Kalp Atışı 12. bölüm fragmanı!

GİZEMLİ KİŞİ KİM?

Show TV’nin büyük beğeni toplayan dizisi Kalp Atışı’ndan Web’e özel klip yayınlandı. Klipte yüzü görünmeyen ve yüzüğüyle dikkat çeken gizemli kişinin dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.

Aynı zamanda dün yayınlanan fragmanda Ali Asaf’ın, Eylül’ün kardeşi İpek’le tanıştığı, Fatih’in Ali Asaf ve Oğuz’u, Bahar’ı öldürmekle suçladığı; Eylül’ün Ali Asaf’la karşı karşıya geldiği, Ali Asaf’ın Eylül’e “kusura bakma ama ben senin oyuncağın değilim Eylül!” dediği sahnelerde nefesler tutuldu.

KALP ATIŞI'NIN 12. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Selim’in itirafı üzerine, Ali Asaf’ın da aynı korumacı tavrı Eylül’ün oldukça gerilmesine sebep olur. Fakat bu sefer Ali Asaf da farklıdır. Eylül karşısında bambaşka bir Ali Asaf bulur.

Bu gerginlikte, Eylül’ün kız kardeşi İpek’in, Ali Asaf’ın yanında yer alması da Eylül’ü iyice kızdırır. İpek hastanedeki ilk gününde herkes için etkileyicidir.

Sinan ise Bahar’ın intikamı için hamlelerini yaparken, hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaşır. Eylül Ziyanur’un yardımıyla büyükannesinin ölümü ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır. Fakat aynı bilgi Ali Asaf için ise büyük bir sonun başlangıcıdır.

Tüm yaşananlar belki de artık Eylül ve Ali Asaf arasında ki tüm dengeleri değiştirecektir...

KALP ATIŞI'NIN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kalp Atışı’nın Cuma akşamı ekrana gelen 11. bölümünde;

Eylül, Sinan’dan duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı. Uzun süre kendine gelemeyen ve her şeyi sorgulamaya başlayan Eylül ile Ali Asaf arasında soğuk rüzgarlar esti. Ali Asaf ve Eylül’ün trafik kazası geçiren ve arabada sıkışan hastaya yaptığı etkileyici müdahale heyecanlı dakikalara sahne oldu.

Bu sırada kardeşi İpek’le tanışan Eylül büyük bir sürpriz yaşadı. Sinan’ın Eylül’e nefretinin giderek arttığını gördüğümüz bölümde, Fatih de Bahar’ın acısını atlatamayarak büyük bir travma yaşadı. Fatih, yaşadığı acıyla saldırganın yanına gitti ve boğazına bıçak dayadı.

Fatih’in kendisini vazgeçirmeye çalışan Ali Asaf’a “yapılan kötülük yapanın yanına kar kalıyor. Kendi adaletimizi kendimiz sağlamak zorundayız. Başka yolu yok!” dediği final sahnesi nefesleri kesti.

KALP ATIŞI OYUNCU KADROSU

GÖKHAN ALKAN (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

ÖYKÜ KARAYEL (Eylül Erdem karakteri)

ALİ BURAK CEYLAN (Oğuz Dağçakrak karakteri)

HAKAN GERÇEK (Sinan Tunç karakteri)

FATİH DÖNMEZ (Selim Can karakteri)

BARIŞ AYTAÇ (Fatih Yılmaz karakteri)

MERVE ÇAĞIRAN (İpek Erdem karakteri)

BURCU TÜRÜNZ (Esma Sancak karakteri)

BAŞAR DOĞUSOY (Samet Tok karakteri)

SELAHATTİN PAŞALI (Alp Sungur karakteri)

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Kalp Atışı 12. bölüm fragmanı

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